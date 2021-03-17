Титов: регрессные иски действенно мотивируют заказчиков на соблюдение контрактов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Регрессные иски стали действенным механизмом мотивации заказчиков на соблюдение условий контрактов с бизнесом. Такое мнение высказал в среду ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя доклад Генпрокурора РФ Игоря Краснова лидеру государства Владимиру Путину.

В докладе, который размещен на сайте ведомства, в частности отмечается важность "наращивать практику предъявления регрессных исков к чиновникам, которые игнорировали обязательства перед добросовестными хозяйствующими субъектами и создали своим бездействием дополнительную нагрузку на бюджет". Генпрокурор указал, что "нужно переложить ее на их плечи, что окажет и профилактический эффект".

"Регрессные иски, о которых напомнил Игорь Краснов, стали еще одним действенным механизмом, мотивирующим заказчиков на соблюдение условий контрактов. Суть в том, что просроченный долг со стороны госучреждения, который затем взыскивается через суд, "обрастает" процентами в пользу исполнителя заказа, и из бюджета выплачивается больше денег, чем следовало по контракту изначально. И генпрокурор призвал своих подчиненных активнее взыскивать эти дополнительные проценты с личных зарплат тех самых чиновников, которые задерживали оплату", - сказал Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, на сегодняшний день прокуроры уже предъявили в суды "более сотни регрессных исков". "К примеру, Кизилюртовский районный суд Республики Дагестан взыскал с должностного лица в порядке регресса около 250 тыс. рублей. Уверен, что это не последняя история. Кроме того, уже есть уголовные дела, возбужденные по материалам проверок прокуратуры в отношении чиновников, которые уклоняются от подписания актов приемки выполненных работ. Это крайне важно, поскольку практика затягивания и уклонения от подписания приемочных документов под самыми разными предлогами достаточно распространена", - добавил Титов.

Регрессный иск - в гражданском праве требование кредитора о возврате денежной суммы, которую он уплатил третьему лицу по вине должника.