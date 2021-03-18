Прием заявок на субсидии на обучение сотрудников откроется в Москве 22 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новый этап приема заявок на получение субсидий на обучение сотрудников в Москве начнется 22 марта, подать документы можно до 30 апреля. Об этом сообщает в четверг официальный портал мэра и правительства столицы.

"С 22 марта до 30 апреля будет идти заявочная кампания на субсидии, которые позволяют компенсировать расходы на обучение сотрудников. В 2020 году было одобрено 204 заявки на общую сумму более 48 млн рублей. В этом году мы расширили список получателей поддержки и упростили условия подачи заявок", - сказала вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал. Уточняется, что возмещению подлежит до 95% расходов - не более 120 тыс. рублей на одного специалиста, прошедшего профессиональную подготовку, и до 10 млн рублей на компанию.

Как добавила вице-мэр, теперь, помимо юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидией могут воспользоваться некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с сотрудниками трудовые договоры.

На рассмотрение принимаются не только трехсторонние договоры на обучение между работодателем, сотрудником и образовательной организацией, но и двусторонние - между работодателем и образовательной организацией. Кроме того, отменено требование об отсутствии задолженности по уплате налогов более 100 тыс. рублей.

По словам Сергуниной, для удобства предпринимателей по всем городским субсидиям и грантам в текущем году предусмотрена возможность отправки онлайн-заявок - наравне с предоставлением бумажного пакета документов.

Компенсация затрат в рамках субсидии на обучение распространяется на программы среднего и дополнительного профессионального образования по всем специальностям из Общероссийского классификатора специальностей. Также возмещению подлежит оплата программ профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций (MBA, EMBA, MPA). Условия и перечень необходимых для получения субсидий документов опубликованы на специальном сайте правительства Москвы для столичных предпринимателей и на сайте Московского инновационного кластера. Там же можно оставить заявку, добавляется на портале.