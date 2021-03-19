В Москве создадут технопарки со специализацией на пищевой промышленности и IT

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Новые технопарки в сфере информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства планируется создать в Москве, сообщает в пятницу сайт мэра и правительства столицы.

"Проекты по созданию новых технопарков представили на форуме "Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций". Среди них IT-технопарк в Центральном административном округе. Его площадь - более 20 тыс. кв. м. На данный момент в столице функционирует четыре подобных объекта: технопарки "Водный стадион", "Отрадное", "Горизонт" и "Физтехпарк", - отмечается на портале.

Еще одна перспективная площадка, как указывается в сообщении, будет предназначена для высокотехнологичных производств и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Это технопарк в Зеленограде. Он строится в рамках развития специализированной территории малого предпринимательства "Зеленоград". Площадь зданий в нем тоже превысит 20 тыс. кв. м.

"Новое направление для инновационных площадок Москвы - пищевая промышленность. В профильном технопарке планируется разместить пищевые производства и лаборатории, фабрики-кухни, пространства для ресторанов и фуд-кортов", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Сроки реализации проектов в сообщении не уточняются.

По словам вице-мэра столицы Натальи Сергуниной, технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах - менее 1,5%. "Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку правительства Москвы. В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 млрд рублей и создали еще 7,8 тыс. рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тыс. человек, становясь технологическим ядром города", - отметила она.