В Приморье удвоили сумму беззалоговых льготных кредитов для бизнесменов

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Микрокредитная компания (МКК) Приморского края удвоила максимальную сумму льготного кредита для малого и среднего бизнеса, который выдается без залогового обеспечения. Ранее предприниматели могли получить по сниженной процентной ставке до 1,5 млн рублей, теперь - до 3 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Более доступными для приморского малого и среднего бизнеса стали займы в микрокредитной компании (МКК) "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края". Компания предоставляет займы до 3 млн рублей по ставке до 4,5% годовых без залога только под поручительство Гарантийного фонда Приморского края", - сообщили в пресс-службе.

Получить льготный кредит на таких условиях могут предприятия с положительной кредитной историей за два последних года и компании с "нулевой" кредитной историей, которые зарегистрировались в течение полугода. "Для начинающих предпринимателей, которые зарегистрировали [бизнес] в течение месяца, мы подготовили специальный продукт "Старт". Предприниматели могут получить до 5 млн рублей по ставке равной ключевой ставке Банка России, на сегодня это 4,5%. Новички могут направить средства как на пополнение оборотных средств, так и на покупку бизнеса или франшизы, на первоначальный взнос по договору лизинга и другие цели", - сказала директор "Фонда развития предпринимательства и промышленности" Елена Карионова.

Предприятия, которые зарегистрированы и ведут деятельность в одном из девяти моногородов Приморья, МКК предоставит кредит до 3 млн рублей без залога по ставке 2,25% годовых.

В "Фонде развития предпринимательства и промышленности" малый и средний бизнес может получить займ практически на любые цели, начиная от займов на вложение в основные средства, в том числе покупку оборудования и расходы, связанные с его доставкой из-за границы или других регионов России и установкой на предприятии, и модернизацию уже имеющегося оборудования, а также на первоначальный взнос по договору лизинга и пополнение оборотных средств.

МКК учреждена для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, что входит в задачи национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальный проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.