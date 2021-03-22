Власти Москвы проработают вопрос включения затрат на средства защиты в субсидии бизнесу

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы подумает над включением затрат на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) в субсидии для ряда отраслей бизнеса.

"Может быть, подумать, как "вшить" [затраты] в какой-то из видов субсидий. К примеру, внутри лимитов субсидий для гостиниц, оборудования будут еще дополнительные затраты, которые связаны с СИЗами. С этой инициативой попытаемся выйти. Но перед этим нужен расчет", - сказал глава департамента Алексей Фурсин в понедельник в ходе онлайн-презентации новой субсидийной кампании городских властей.

С вопросом о возможности субсидировать затраты на приобретение средств индивидуальной защиты к главе департамента в ходе мероприятия обратился общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. По его словам, федеральная субсидия была минимальна и не смогла в полном объеме покрыть затраты бизнеса.

Как сообщалось ранее, субъекты МСП и социально ориентированные НКО могли направить заявления на субсидии до 17 августа 2020 года. Субсидия предоставлялась единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Размер субсидии был определен в размере 15 тыс. рублей, также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника в мае 2020 года. В конце ноября прошлого года глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что почти 300 тыс. российских компаний получили госсубсидии на приобретение средств индивидуальной защиты на сумму около 12 млрд рублей.