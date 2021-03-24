Бизнес предложил разграничить программу туристического кешбэка по сезонам и типам отелей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Малый и средний бизнес считает, что программа туристического кешбэка будет способствовать развитию внутреннего туризма в России и прогнозирует рост ее востребованности на третьем этапе, стартовавшем 18 марта. При этом опрошенные ТАСС эксперты, представители бизнес-объединений, отельеры и туроператоры предложили способы дифференцировать программу, поскольку в новом этапе, по их словам, основные продажи вновь сконцентрируются в Южном федеральном округе.

С 18 марта стартовал третий этап продаж туров по России, за которые государство будет возвращать путешественникам 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Продажи таких туров продлятся до 15 июня, завершиться путешествие должно не позднее 30 июня. За два прошедших этапа программы россияне купили туров на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 млрд рублей. В 2021 году на программу выделено 2 млрд рублей. В Ростуризме ранее сообщили, что количество участников программы туристического кешбэка со стороны бизнеса в этом сезоне выросло на 40% по сравнению с предыдущими этапам акции.

Экономический эффект: опыт бизнеса

По данным Росстата, объем суммарных потерь выручки коллективных средств размещения в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил в среднем по стране 40% или 236 млрд рублей. По подсчетам председателя экспертного совета по гостиничному бизнесу московской "Деловой России" Романа Еремяна, за счет программы кешбэка из этой суммы удалось скомпенсировать около 2,5% потерь выручки (исходя из продаж в рамках программы на 6,5 млрд рублей).

"Практически все продажи в рамках кешбэка были сосредоточены на двух регионах - это Краснодарский край и Крым, и, как ни странно, по сравнению с 2019 годом в Краснодарском крае выручка была на уровне 2019 года, а в Крыму даже превысила уровень 2019 года на 12%. При этом количество туристов, которые посетили коллективные средства размещения, было в Краснодарском крае на 20% меньше, а в Крыму на 25% меньше. Это значит, что туристы платили в этих регионах дороже. Возникает вопрос - стоило ли стимулировать за счет бюджетных средств, пусть даже небольших, продажи, которые и так произошли бы, просто подстегнув цены? При этом продажи по программе кешбэка практически не затронули наиболее пострадавшие регионы - это Санкт-Петербург и Москва", - отмечает Еремян. Он прогнозирует рост желающих поучаствовать в новом этапе программы россиян, но отмечает, что продаже, скорее всего, снова сконцентрируются в Южном федеральном округе - в Крыму и в Краснодарском крае.

"По тем отелям нашей группы, которые участвовали в акции, доля выручки от бронирований по программе составила менее 0,1% от общей выручки от номерного фонда этих объектов в 2020 году, конверсия была очень низкой", - отмечает член генерального совета "Деловой России", инвестиционный директор по гостиничному бизнесу "Сафмар" Татьяна Веллер. При этом она считает, что в целом такая программа - правильный шаг со стороны Ростуризма, который действительно может способствовать развитию внутреннего туризма в России. Она также считает, что эффект от программы на третьем этапе будет выше - в том числе из-за того, что он придется на летний сезон и из-за увеличения размера кешбэка.

"Я могу судить о программе кешбэка только с точки зрения бизнеса небольших городских отелей с номерным фондом до 50 номеров. На таких объектах, расположенных в больших мегаполисах, программа практически никак не отражается, - отмечает председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов. - Все-таки данная программа была в первую очередь рассчитана на курортное направление и на семейный отдых, на длительное проживание в отелях, включая перелет. Восстановление спроса в наших отелях мы точно не связываем с программой кешбэка". Сабиржанов приветствует любую субсидию со стороны государства бизнесу или физлицам. Он считает, что в этом году спрос на поездки по России будет такой же высокий, как и в прошлом.

Директор "Агентства путешествий "Карта открытий", член Партии Роста в Тюмени Анна Харченко отмечает, что у компании по итогам прошлой волны процент бронирования по программе был небольшой. "Мы - туристическое агентство, а она [программа] больше рассчитана на поддержку туроператоров и на бронирование физических лиц (туристов) напрямую на сайте гостиниц, санаториев, - поясняет Харченко. - Программа интересная, но я бы не позиционировала ее, как помощь отрасли, она интересна больше регионам России, которые ранее были менее привлекательны для путешествий. Ну и, конечно, это продвижение платежной системы "МИР".

Турагенты и туроператоры в регионах не слишком торопились участвовать в программе, потому что не увидели выгоды от нее в своей предпринимательской деятельности, согласна с Харченко гендиректор "Школы гостеприимства и сервиса", эксперт туристической отрасли в Тюменской области Ирина Косогорова. По словам Косогоровой, туроператоры участвовали в программе в том случае, если специализировались на поездках в "раскрученные" регионы - такие как Алтай. В то же время, по ее словам, по-другому ситуация обстоит для отелей, она считает, что программу стоит продолжать. "Почему еще важно продолжать эту историю: наши потребители очень недоверчивы, и, к третьему этапу раскрутки кешбэка, уже появилась определенная история и маркетинговая реакция наших потребителей. Сейчас интерес к сезону будет возрастать и востребованность кешбэка будет больше", - считает Косогорова.

Новые клиенты и прямые продажи

Участие в программе дает возможность приобретать клиентов через прямые продажи - это самая насущная проблема отельеров на сегодняшний день, так как онлайн каналы продаж требуют немалые проценты за свои посреднические услуги, отмечает руководитель сервисного отдела отеля "Балтика" в Калининграде Анна Зильберман. "Рассчитываем не столько на рост в количестве клиентов, сколько на максимальную прибыль без потерь за комиссию", - добавляет она.

Парк-отель "Ершово" в Московской области участвует в программе для того, чтобы повысить востребованность у постоянных гостей и привлечь новых клиентов. Представители отеля также рассчитывают на усиленный маркетинговый эффект, особенно перед праздниками. Инвестицонный директор по гостиничному бизнесу "Сафмар" Татьяна Веллер сообщила, что гостиничный холдинг также рассчитывает на прирост количества гостей, и поэтому ищет любые возможности для привлечения дополнительного дохода в отели.

ZONT Hotel Group участвовала в программе, потому что рассчитывала на рост выручки, увеличение числа гостей, восстановление бизнеса после пандемии, однако пока в компании не увидели эффекта, говорит ее совладелец Александр Гендельсман. "На первом этапе программы у нас было на 2 тыс. номеров 3 брони, на втором этапе - на 2 тыс. номеров 8 броней. Поэтому пока эффекта мы не видим, но мы считаем, что эту программу надо продолжать, государство должно влиять и поощрять внутренний туризм и мы с радостью будем участвовать во всех таких программах", - добавил он.

Разделить и двигаться дальше

Опрошенные ТАСС отельеры и туроператоры согласны с тем, что программа будет способствовать развитию внутреннего туризма в России. При этом они внесли ряд предложений, которые, по их словам, улучшат эффект от нее. В частности, эксперты говорят о необходимости дифференцировать программу по территориям, сезонности и типу отелей.

Так, руководитель сервисного отдела отеля "Балтика" в Калининграде Анна Зильберман считает, что необходимо разграничить действие программы по территориям и временам года - зимой, осенью и весной запускать программу в курортных городах, а летом - в городах зимних курортов.

Совладелец ZONT Hotel Group Александр Гендельсман считает, что в основном люди используют программу кешбэка для курортного отдыха, поэтому городские отели в ней участвуют мало. Он считает, что не помешало бы дифференцировать программу с упором, в том числе, и на городские отели. С ним согласна член генсовета "Деловой России" Татьяна Веллер. "Есть ощущение, что в основном данная программа ориентирована на санаторно-курортные объекты. Для того, чтобы программа работала для городских бизнес-отелей, нужны следующие меры: расширить объем рекламной кампании через интернет, расширить сроки действия, не до 30 июня, а на все лето, убрать минимальное ограничение по срокам проживания, добавить возможность использования программы при оплате другими картами", - говорит Веллер. Она считает, что программа почти не сработала для международных брендированных отелей категории 4 и 5 звезд в центре города.

"Я считаю, что программу кешбэка можно дифференцировать, не ставить одни и те же условия для всех. Можно сделать, к примеру, какую-то градацию по процентам и по суммам возвратов для разного типа отелей - городских, курортных и других", - считает председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов. Как и другие эксперты, он считает, что последний год программе кешбэка активно рекламировалась, но только с точки зрения курортных направлений. Эксперт добавляет, что если будет сформировано предложение для возврата денег за деловую поездку, то это простимулирует передвижение туристов между регионами, а выгоду получат не только туристические регионы.

Для дальнейшего развития программы необходимо целевым образом направлять программу действия кешбэка на регионы и города, которые существенным образом пострадали от падения выручки, считает представитель "Деловой России" Роман Еремян. Эксперт также предложил бы установить возможность приоритетного использования программы людям, у которых недостаточно средств. При этом он признает, что в данном случае лучше "быстрое решение, чем очень хорошее решение, но когда-нибудь потом".