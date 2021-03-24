Корпорация МСП поддержала производителя электронных модулей на 189 млн рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Русская телефонная компания" из Санкт-Петербурга, производящая электронные модули, получила финансовую гарантийную поддержку Корпорации МСП в размере 189 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба корпорации в среду.

"Корпорация МСП предоставила гарантию на 189 млн рублей Фонду развития промышленности (ФРП) в качестве обеспечения по займу "Русской телефонной компании" из Санкт-Петербурга. Сумма займа составляет 270 млн рублей. Благодаря финансовой поддержке Корпорации МСП и Фонда развития промышленности в Санкт-Петербурге будет запущено инновационное производство телекоммуникационного оборудования и созданы новые рабочие места", - рассказали в пресс-службе.

Проект компании направлен на организацию импортозамещающего производства по выпуску электронных модулей, используемых в радиоэлектронике, приборостроении, фотонике, светотехнике и других отраслях промышленности. Модули используются в качестве комплектующих для вычислительной техники; оборудования хранения интернет трафика и средств шифрования; суперкомпьютеров и серверов; электронных блоков для космического применения. Изделия компании применяются как в тяжелом машиностроении, так и в повседневной жизни, например, для повышения качества и безопасности сотовой связи. Основными потребителями станут российские предприятия.

Производитель сможет с помощью займа ФРП и гарантии Корпорации МСП открыть новый цех, закупив современное оборудование. Это позволит создать 75 новых рабочих мест и выпускать до 260 тысяч электронных модулей в год. К 2025 году компания намерена довести суммарную пятилетнюю выручку до 3,7 млрд рублей при объеме налоговых отчислений около 210 млн рублей.

"Реализованная сделка - хороший пример того, как при объединении услуг Корпорации МСП и других институтов развития бизнес получает возможность реализовывать масштабные проекты. Это позволяет увеличивать выручку и создавать новые рабочие места", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что принцип государственной клиентоориентированности является ключевым для формирования всей инфраструктуры поддержки бизнеса.

"Длинные дешевые деньги" для предпринимателей

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца отметил роль институтов развития, сотрудничество которых повышает доступ субъектов МСП к финансированию на привлекательных условиях: "Этот проект иллюстрирует, как целевые займы ФРП дают доступ малым и средним промышленным предприятиям к "длинным и дешевым деньгам" на развитие бизнеса, что отвечает целям национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Каждый второй заемщик Фонда входит в категорию МСП, а сотрудничество ФРП с Корпорацией МСП дает этим компаниям не только качественное обеспечение для получения льготного финансирования от Фонда, но и позволяет снизить ставку до минимального уровня - 1% годовых на первых три года реализации проекта и 3% на два последних".

Генеральный директор "Русской телефонной компании" Сергей Дегтярев подчеркнул важные изменения в динамике отрасли, которые стимулируют развитие его предприятия. "Объем российского рынка электронных модулей оценивается в сумму 40 млрд рублей при ежегодном росте порядка 10%. Мы видим рост потребностей в современном оборудовании у почтовых операторов, логистических компаний, операторов сотовой связи и других компаний", - рассказал Дегтярев. Он сообщил, что на имеющихся производственных площадях компания не сможет удовлетворить растущий спрос. "Финансовая поддержка институтов развития позволяет нам в сжатые сроки полностью реализовать проект", - подчеркнул он.

В настоящее время правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Корпорации МСП и Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создан централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.