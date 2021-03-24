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Госдума одобрила в I чтении законопроект о доступе МСП к услугам финансовых маркетплейсов

Сейчас на финансовых платформах предлагаются следующие услуги: банковские вклады, полисы ОСАГО, внебиржевые облигации для населения, паи паевых инвестиционных фондов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о доступе представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) к услугам операторов финансовых платформ (маркетплейсов). Соответствующий документ инициирован группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

"В результате распространения коронавирусной инфекции в 2020 году остро возник вопрос поддержки субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), со стороны которых сохраняется высокий спрос на получение заемных средств. Предоставление субъектам МСБ доступа к сервисам операторов финансовых платформ позволит расширить линейку предложений по кредитованию, сравнить условия от большого количества финансовых организаций и предоставить возможность дистанционного совершения сделки с использованием механизма делегированной идентификации", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Сейчас на финансовых платформах предлагаются следующие услуги: банковские вклады, полисы ОСАГО, внебиржевые облигации для населения, паи паевых инвестиционных фондов, уточняется в документе. Согласно предлагаемым изменениям, эти сервисы станут доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, увеличится "продуктовая линейка" финансовых платформ, а их сервисы дистанционного обслуживания получат стимул для дальнейшего развития, считают авторы законодательной инициативы.

Проект "Маркетплейс" запущен Банком России совместно с участниками рынка в декабре 2017 года для организации системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов и регистрации финансовых сделок. Согласно законодательству о финансовых платформах, принятому в июле 2020 года, все операторы финансовых платформ должны быть включены в реестр, который ведет ЦБ РФ.

Теги
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