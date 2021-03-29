Заявки на участие в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики" подали более 200 компаний

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заявки на участие в первой акселерационной программе Корпорации МСП и "Иннопрактики" "МСП: Акселератор инноваций" подали более 200 инновационных малых и средних предприятий из 53 регионов РФ. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба корпорации.

"Заявки для участия в первой программе "МСП: Акселератор инноваций" направили более 200 инновационных компаний МСП из 53 регионов. Эксперты отберут 100 участников для этапа преакселерации - вводных обучающих мероприятий и онлайн-отбора. Этот блок стартует 30 марта. В основную программу акселерации, разработанную Корпорацией МСП и "Иннопрактикой", попадут 50 лучших", - говорится в сообщении.

Большинство заявок от бизнеса поступило из Москвы, Нижегородской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. В основном получить новые знания планируют представители сферы научных исследований и разработок, а также IT-компании. Более половины заявителей имеют результаты интеллектуальной деятельности, например, патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. Две трети заявителей работают на рынке более пяти лет, 38% - более 10 лет.

Корпорация МСП и компания "Иннопрактика" разработали акселератор, который позволит участникам составить индивидуальную стратегию развития бизнеса, а также получить прямой доступ к мерам поддержки инновационных компаний. В течение 2,5 месяцев с предпринимателями будут работать ведущие эксперты рынка по развитию бизнеса, используя такие форматы работы, как трекшн-сессии, проверка гипотез, анализ бизнес-процессов и формирование индивидуальных карт стратегического развития предприятий. Бонусом в программе станут консультации с менторами из числа "Национальных чемпионов". Основные мероприятия акселератора пройдут с участием экспертов НИУ ВШЭ.

"Разрабатывая с коллегами из "Иннопрактики" акселерационную программу именно для технологичных МСП, мы учитывали специфику их бизнеса и ориентировались на лучшие мировые практики", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

Корпорация МСП и "Иннопрактика" принимали заявки на участие в программе "МСП: Акселератор инноваций" с 1 по 23 марта на сайте корпорации. Участие в акселерационной программе бесплатное. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в этом году также пройдут тематические акселерационные программы.

В новость внесены изменения - (15:41 мск) - Добавлен комментарий гендиректора Корпорации МСП в пятом абзаце.