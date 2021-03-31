Малый бизнес ждет от финансовых марткетплейсов быстрого и простого доступа к кредитам

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Малый бизнес рассчитывает на более быстрый и простой доступ к кредитным средствам после того, как юридические лица и индивидуальные предприниматели получат доступ к финансовым маркетплейсам. Сейчас у предпринимателей наблюдается ряд проблем при получении заемных средств, сообщили ТАСС представители бизнес-объединений и компаний МСБ.

Госдума 24 марта приняла в первом чтении законопроект о доступе представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) к услугам операторов финансовых маркетплейсов. Законодатели ожидают, что доступ к сервисам операторов финансовых платформ позволит расширить линейку предложений по кредитованию, сравнивать условия от большого количества финансовых организаций и совершать сделки дистанционно. Сейчас услуги через финансовые платформы могут получать только физические лица, им доступны банковские вклады, полисы ОСАГО, внебиржевые облигации для населения, паи паевых инвестиционных фондов.

Оценка нового сервиса

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что любой сервис, который расширяет возможности малого бизнеса - полезен. Насколько среди МСП будут востребованы именно финансовые маркетплейсы - покажет практика, когда появятся конкретные маркетплейсы и между ними начнется конкуренция.

Подключение к финансовым маркетплейсам позволит ускорить и упростить получение финансовых средств, считает член генерального совета "Деловой России", основатель финансового маркетплейса MyFi24.ru Вячеслав Решетник. "Единое окно поможет сэкономить время и ресурсы. На текущий момент взаимодействие с банками напрямую для любого МСБ означает сначала рассмотрение различных предложений и выбор релевантных, затем обращение в банк, заполнение всех документов и ожидание. С другой стороны, сложности в процессе получения кредитных продуктов в первую очередь связаны не с этой рутиной, а больше с самими условиями получения кредитов, поэтому если на финансовом маркетплейсе будут доступны какие-то бенефиты для участников, спрос будет выше", - добавляет финансовый директор сервиса для заказа временных исполнителей GigAnt Екатерина Белопухова.

По мнению гендиректора компании по производству медицинского оборудования "Медиком" Николая Лисеева, маркетплейс позволит сократить время на подачу и обработку заявки на кредит и, возможно, приведет к снижению его стоимости. Сервис также может быть полезен для изучения кредитных предложений, добавляет сооснователь и директор по развитию производителя автономных сервисных роботов Promobot Олег Кивокурцев. "Сейчас на это тратится много времени и сил. Если все будет собрано в одном месте - это однозначно плюс. Другой вопрос: будет ли маркетплейс содержать все существующие предложения на рынке? Будет ли он предоставлять полную картину? Создали сервиса должны решить этот вопрос", - считает Кивокурцев.

Перечень услуг

Большинство опрошенных ТАСС предпринимателей считают, что маркетплейсы должны предоставлять максимально возможное число финансовых продуктов, а также содержать решения от государственных институтов развития.

Это может быть и факторинг, и лизинг, и целевой кредит, перечисляет член генерального совета "Деловой России" Вячеслав Решетник. Предприниматель и автор проекта "Делаем бизнес вместе" Наталья Горячая добавляет, что бизнесу также интересны овердрафты и банковские гарантии. "К платформе должна быть подтянута Корпорация МСП и ее банк, а также иные институты развития, которые участвуют в гарантийном обеспечении сделок с МСП", - считает Горячая.

Предпринимателю Олегу Кивокурцеву от подобного рода услуг хотелось бы также получать решения государственных институтов поддержки, рейтинг кредитных организаций, а также другие услуги и сервисы для бизнеса. "Например, есть Российский экспортный центр - у него один вид неденежных услуг, а есть фонд Сколково - у него другой набор услуг. Аккумулирование информации в одном месте было бы очень удобно. Меры поддержки существуют для того, чтобы ими пользовались - недостаток информации приводит к потере ресурсов, времени и деградации бизнеса", - поясняет Кивокурцев.

У бизнеса стандартные потребности к набору финансовых сервисов, резюмирует первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. "По сути речь идет о более глубокой цифровизации услуг, которые предоставляют банки. Тут придумать чего-то нового нельзя. Просто это должно быть проще, дешевле, удобнее", - считает он.

Сложности с получением кредитов

Законодатели обосновывают доступ представителей МСП к услугам операторов финансовых маркетплейсов вопросом поддержки бизнеса на фоне распространения коронавируса в 2020 году и отмечают высокий спрос на получение заемных средств со стороны предпринимателей. Представители бизнес-сообщества со своей стороны рассказали, с какими проблемами при получении кредитам сталкиваются в настоящее время.

"Сейчас основных сложностей в получении кредита несколько: неполное понимание процесса получения финансирования (это заполнение банковских документов, сбор пакета документов о своей компании и всевозможные дополнительные запросы) и бизнес клиента (недостаточный объем бизнеса для запроса в банк, проблемы или просрочки по предыдущим обращениям и т.д.)", - перечисляет член генерального совета "Деловой России" Вячеслав Решетник.

Очень многие предприниматели не умеют вести отчетность с точки зрения банковских требований, неправильно ее оформляют, добавляет первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. ЦБ РФ требует ужесточать требования и контроль за работой заемщика, за его прибыльностью и другим параметрам. Поэтому, считает Сигал, для значительного количества заемщиков походы в банк, по крайней мере в обозримом будущем, будут необходимостью.

Предприниматель Наталья Горячая выделяет две ключевые сложности в получении кредита. Первая - невозможность получить кредит из-за отсутствия залога, вторая - долгая процедура сбора и предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние заемщика.

"На текущий момент взаимодействие с банками напрямую для любого МСБ означает сначала рассмотрение различных предложений и выбор релевантных, затем обращение в банк, заполнение всех документов и ожидание. С другой стороны, сложности в процессе получения кредитных продуктов в первую очередь связаны не с этой рутиной, а больше с самими условиями получения кредитов, поэтому если на финансовом маркетплейсе будут доступны какие-то бенефиты для участников, спрос будет выше", - прогнозирует финансовый директор GigAnt Екатерина Белопухова.