Moscow Seed Fund выделит по 500 тыс. рублей лучшим участникам "Московского акселератора"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы (Moscow Seed Fund) выдаст гранты лучшим участникам трех отраслевых треков "Московского акселератора", который реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР). Об этом сообщает пресс-служба ДПиИР.

"Помощь получат стартапы в области строительства, инжиниринга и банковских технологий. По итогам каждого трека жюри из опытных инвесторов определят по одному победителю в номинации "Наиболее инвестиционно привлекательный проект". Им выделят по 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента предпринимательства Алексея Фурсина, участники "Московского акселератора" уже запустили свыше 180 пилотных проектов и привлекли 238,6 млн рублей инвестиций. "Дополнительная финансовая помощь повысит устойчивость компаний на рынке и позволит привлечь следующий раунд венчурного инвестирования. Полученные средства стартап сможет потратить на привлечение клиентов или развитие своего продукта", - добавил он.

Проект "Московский акселератор" был запущен в ноябре 2019 года. За первый год работы было запущено семь отраслевых треков с ведущими российскими и зарубежными корпорациями. В 2021 году программа стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации "Решения для бизнеса".