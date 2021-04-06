Корпорация МСП оказала поддержку стартапу для большегрузов на 176 млн рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Корпорации МСП и МСП Банк окажут финансовую поддержку компании, разработавшей систему маршрутизации, позволяющей водителям экономить до 540 тыс. рублей в год за счет оптимизации движения большегрузов на трассах в разных погодных условиях, на 176 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил компании BaseTracK (ООО "Бейстрек Рус") - высокотехнологичному стартапу по созданию "виртуального ассистента" водителя грузового транспорта на дорогах общего пользования - два кредита на общую сумму 88 млн рублей по ставке 7% годовых в рамках поддержки банком приоритетных ниш, среди которых компании-стартапы, а также по программе субсидирования Минэкономразвития РФ", - рассказали в пресс-службе.

Специальную гарантию для стартапов на сумму 61,6 млн рублей предоставила Корпорация МСП. Компания направит полученные инвестиции на создание геоинформационной основы дорог - базы для формирования виртуальных рельсов для большегрузов.

"Кредит разделен на две части: инвестиционная и операционная, что не так часто встречается в банках. Большая часть денег уходит на создание геоинформационной основы дорог, некий цифровой мир дорог, по которым мы прокладываем наши виртуальные рельсы. Эти затраты носят инвестиционный характер, в чем нас банк как раз и поддержал", - комментирует основатель компании Андрей Вавилин.

Беспилотные технологии

ООО "Бейстрек Рус" начали в промышленных масштабах разрабатывать и внедрять технологии беспилотного автономного управления транспортными средствами. На экране демонстрируются рекомендации по максимально энергоэффективному движению автомобиля с учетом множества факторов. Повышается безопасность движения, благодаря просчету погодных факторов, рельефа местности и груза, который данный автомобиль перевозит.

Продукт называется BaseTrack Logistic SF, который также сочетает в себе функции ADAS-системы (advanced driver-assistance system), это современная система помощи водителю. Ее использование позволяет получать на одном грузовом автомобиле экономию до 540 тыс. рублей в год, при этом само оборудование для клиента обходится значительно дешевле. Вторая часть продукта - платная подписка на сервис, в который также включены управление флотом, маршрутизация и трекирование. Серийное производство планируется запустить в 2021 году. Ожидается, что к концу года будет реализовано свыше 1,2 тыс. интерактивных блоков и оформлено более 500 годовых подписок.

"Зачастую банки считают стартап-проекты компаний высокорискованными и не всегда готовы их кредитовать. Корпорация МСП и МСП Банк как институты развития предоставляют финансирование по специальным программам. При этом мы оказываем правовые и консультативные сервисы. Поддержка таких проектов очень важна. Высокотехнологичные стартапы являются драйвером развития многих отраслей и экономики в целом. Корпорация будет увеличивать финансирование стартапов и планирует к концу года повысить объем поддержки с 13,4 млрд рублей до 16,8 млрд рублей", - отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.