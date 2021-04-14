Фитнес-отрасль РФ зафиксировала минимальное падение продаж клубных карт с начала кризиса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Фитнес-отрасль в первом квартале 2021 года зафиксировала минимальное падение продаж клубных карт с начала кризиса из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в среду ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"В январе, феврале и марте 2021 года фитнес-отрасли удалось отыграть падение и максимально сократить разрыв между показателями этого и докризисного 2019 года. По итогам первого квартала фитнес-отрасли страны удалось достигнуть минимального падения продаж клубных карт в 9,16%. При этом в осенние месяцы 2020 года падение составляло 30-50%", - сказала она.

По словам Силиной, относительно оптимистичные показатели первого квартала связаны с тем, что "фитнес-отрасли страны удавалось ежемесячно наращивать продажи клубных карт на 4,5-5%, начиная с января 2021 года". "Причина динамичного марта и февраля - гендерные праздники, высокий сезон, в том числе демпинг некоторых крупных игроков с целью вернуть клиентскую базу, утраченную за первую и вторую волну коронавируса", - сказала она.

Также фитнес-отрасли России удалось восстановить реализацию дополнительных услуг: продажи в этом сегменте упали по итогам квартала лишь на 7,6% по сравнению с докризисным 2019 годом. Посещаемость фитнес-клубов по России по итогам первого квартала стабилизировалась: если в январе падение посещаемости составляло 20%, то в марте оно сократилось до 5%.

"Однако говорить о полном восстановлении рынка преждевременно. До восстановления отрасли к показателям по выручке и по клиентской базе 2019 года - минимум два года напряженной работы. Восстановление отрасли, по нашим прогнозам, продолжится минимум до 2023 года при условии, что не будет новых ограничений", - добавила Силина.

Меры поддержки

Национальное фитнес-сообщество выступает за введение дополнительных мер поддержки отрасли. В частности, за возобновление выдачи беспроцентных кредитов, уменьшение тарифов социальных отчислений, налагаемых на фонд оплаты труда, поддержку компаний в развитии корпоративного фитнеса, внедрение мер поддержки арендодателей.

"Арендодатели неохотно идут навстречу фитнес-клубам после выхода из локдауна, несмотря на то, что мы продолжаем нести финансовые потери, а существенная часть операторов фитнес-рынка - более 70% площадей из 6 млн кв. м - находится на арендованных площадях с высокой стоимостью, и 30% от всех затрат фитнес-отрасли приходится на арендные платежи. Для выживания фитнес-индустрии сегодня необходимы специальные условия по аренде помещений", - сказала Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, созданное в 2009 году. В него входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и коллегия адвокатов. Сообщество имеет 34 региональных представительства, официально сотрудничает с Министерством спорта РФ.