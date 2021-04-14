МЭЦ проведет для предпринимателей 25 бизнес-миссий в этом году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ) начал прием заявок от предпринимателей для участия в международных бизнес-миссиях при поддержке города. В этом году запланировано 25 бизнес-миссий - почти вдвое больше, чем в 2020 году, и в пять раз больше, чем в 2019 году, все они пройдут в онлайн-формате.

"Онлайн-формат переговоров позволяет охватить много перспективных рынков - Европу, Азию, СНГ и другие. Основная часть программы на этот год ориентирована на европейские страны, например, на Грецию, Германию, Италию, Францию. Кроме того, готовятся бизнес-миссии в Китай, Японию, Индию, Израиль и Казахстан", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в среду в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.

Каждая бизнес-миссия представляет собой серию встреч, на которых столичные компании презентуют свои товары и услуги потенциальным зарубежным байерам и деловым партнерам. Как отметила вице-мэр, среди главных отраслевых направлений 2021 года - информационные технологии, электроника, медицина, пищевая промышленность, машины и оборудование.

Перед бизнес-миссиями специалисты проводят маркетинговую и организационную подготовку: анализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, находят потенциальных зарубежных покупателей, а также помогают московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы они добились максимального результата.

"В прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции бизнес-миссии перевели в онлайн-формат. Столичную продукцию представили в 13 странах. По предварительным итогам компании заключили контракты более чем на 30 млн рублей, хотя переговоры по результатам большинства встреч продолжаются", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Его курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. МЭЦ оказывает поддержку предпринимателям и способствует продвижению продукции столичных компаний на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра - увеличение числа московских экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.