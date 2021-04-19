МСП банк выдал омской компании "Тесла" кредит на 250 млн рублей на выполнение контрактов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МСП банк, дочерний банк Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), предоставил компании "Тесла" из Омска кредит на 250 млн рублей для исполнения контрактов с крупнейшими заказчиками по ремонту и модернизации энергосистем. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба корпорации.

"МСП банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил компании "Тесла" из Омска кредит на сумму 250 млн рублей в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ для исполнения контрактов с крупнейшими заказчиками по ремонту и модернизации энергосистем. Залогом по кредиту стала гарантия Корпорации МСП на сумму 125 млн рублей", - говорится в сообщении.

ООО "Тесла" выполняет широкий спектр инжиниринговых услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса: строительство сетей электроснабжения, слаботочные системы (линии связи, видеонаблюдение, автоматизация), сварочные и монтажные работы. По словам гендиректора компании Василия Фоменко, предприятие в настоящее время выполняет около 50 контрактов стоимостью от 1 млн до 48 млн рублей на общую сумму 500 млн рублей.

"Малый и средний бизнес активно вовлекается в работу и проекты крупных компаний. Такие предприятия, как компания "Тесла", могут получить доступные различные виды поддержки МСП банка и Корпорации МСП. Эти меры дают возможность не только выполнять проекты заказчиков, но и помогать предпринимателям развивать производственные мощности, создавать новые рабочие места и обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие бизнеса", - сообщил председатель набсовета МСП банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

На начало марта 2021 года гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС, координируется Корпорацией МСП) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 46% и составила 20,2 млрд рублей, при этом консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС по состоянию на 19 февраля 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 36,7% и составил 52,8 млрд рублей.