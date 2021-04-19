{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МСП банк выдал омской компании "Тесла" кредит на 250 млн рублей на выполнение контрактов

Залогом по кредиту стала гарантия Корпорации МСП на сумму 125 млн рублей

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МСП банк, дочерний банк Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ), предоставил компании "Тесла" из Омска кредит на 250 млн рублей для исполнения контрактов с крупнейшими заказчиками по ремонту и модернизации энергосистем. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба корпорации.

"МСП банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил компании "Тесла" из Омска кредит на сумму 250 млн рублей в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ для исполнения контрактов с крупнейшими заказчиками по ремонту и модернизации энергосистем. Залогом по кредиту стала гарантия Корпорации МСП на сумму 125 млн рублей", - говорится в сообщении.

ООО "Тесла" выполняет широкий спектр инжиниринговых услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса: строительство сетей электроснабжения, слаботочные системы (линии связи, видеонаблюдение, автоматизация), сварочные и монтажные работы. По словам гендиректора компании Василия Фоменко, предприятие в настоящее время выполняет около 50 контрактов стоимостью от 1 млн до 48 млн рублей на общую сумму 500 млн рублей.

"Малый и средний бизнес активно вовлекается в работу и проекты крупных компаний. Такие предприятия, как компания "Тесла", могут получить доступные различные виды поддержки МСП банка и Корпорации МСП. Эти меры дают возможность не только выполнять проекты заказчиков, но и помогать предпринимателям развивать производственные мощности, создавать новые рабочие места и обеспечивать дальнейшее устойчивое развитие бизнеса", - сообщил председатель набсовета МСП банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

На начало марта 2021 года гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС, координируется Корпорацией МСП) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 46% и составила 20,2 млрд рублей, при этом консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС по состоянию на 19 февраля 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 36,7% и составил 52,8 млрд рублей.

Теги
Россия
Бизнес просит наладить системную работу с инвесторами для роста их активности в регионах
Наибольший интерес у инвесторов из среды МСП вызывают проекты, связанные с производством продуктов питания, сферой IТ и биотехнологией, отмечает председатель совета директоров компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим
Читать полностью