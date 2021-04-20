МСП Банк начал прием заявок по новой программе кредитования бизнеса под 3% годовых

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) начал прием заявок от бизнеса на кредитование по ставке 3% годовых по новой программе Минэкономразвития РФ. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Ставка по льготному кредиту составит 3% годовых на срок до 1 года, при этом в течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а во втором полугодии можно будет погасить остаток по кредиту равными долями ежемесячно. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников организации, максимальная сумма - до 500 млн рублей. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

По условиям программы поддержку могут получить индивидуальные предприниматели, малые и средние компании из наименее восстановившихся после пандемии отраслей, как, например, гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений.

Подать заявку на кредит можно онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС. Прием заявок будет осуществляться с 20 апреля по 1 июля 2021 года, или до завершения кредитного лимита.

По итогам 2020 года МСП Банк предоставил по программам поддержки субъектов МСП из пострадавших отраслей более 13 млрд рублей, благодаря чему предприятиям удалось сохранить более 130 тыс. рабочих мест.

"Программы поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции, действовавшие в прошлом году, помогли тысячам предпринимателей сохранить бизнес и рабочие места для своих сотрудников. Но восстановить деятельность в некоторых отраслях, например в гостиничном и ресторанном бизнесе или в сфере спорта и отдыха, получается не так быстро. В этой связи запуск новых правительственных мер поддержки стал абсолютно необходимым и актуальным шагом", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, комментируя запуск программы.