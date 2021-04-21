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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин поручил правительству в течение месяца представить новые меры по поддержке МСП

Бизнес проявил ответственность и сделал все, чтобы сохранить свои коллективы, отметил президент

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительству РФ поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, в том числе за счет предпринимательской инициативы, новые меры и предложения по поддержке малого и среднего бизнеса необходимо представить в течение месяца. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"Бизнес проявил ответственность и сделал все, чтобы сохранить свои коллективы. К сожалению, совсем избежать сокращений было невозможно. Правительству поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, но надо постараться решить ее раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок. И для поддержки, создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства", - сказал глава государства.

Он добавил, что делать это нужно за счет новых мер налогового стимулирования, доступных кредитов, расширения сбыта продукции, а также за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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