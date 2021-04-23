Опрос: российский бизнес легче всего зарабатывает на малых закупках и госзаказах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские предприниматели, которые реализуют свои товары через электронные торговые площадки, легче всего зарабатывают на закупках малого объема и госзакупках. Об этом свидетельствуют данные опроса площадки "РТС-тендер", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Бизнесу легче зарабатывать деньги в сегменте малых закупок, таким мнением поделились 22% из более чем 150 опрошенных участников рынка закупок. На втором месте назывался сегмент государственных закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - 21% респондентов", - отмечается в материалах.

Еще порядка 18% участников назвали основным источником заработка коммерческие закупки, другие 16% - закупки компаний с госучастием. Остальные ответы участников распределились между оптимистичным вариантом "заработать можно в любом сегменте" - 15% и "нигде" - 8%.

"Главные преимущества малых закупок, которые привлекают бизнес - это простота участия и скорость сделки, также здесь проще и безопаснее начинать свой новичкам. Особенно такие закупки актуальны для субъектов малого и среднего бизнеса", - говорится в материалах исследовании. Государственные закупки, по мнению участников, привлекают понятными требованиями, гарантией оплаты и короткими сроками получения денежных средств по исполненным контрактам.

Большинство опрошенных (61%) не заметили особенных изменений в своей работе в закупках в пандемийный период, но выразили единогласие, что "в это время конкуренция заметно обострилась во многих нишах".

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.