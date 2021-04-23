Число вакансий МСБ выросло с марта 2020 года на 57%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество вакансий малого и среднего бизнеса (МСБ) в марте 2021 года выросло на 57% по отношению к марту 2020 года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.

По данным аналитики, в начале весны этого года работодатели из сегмента МСБ разместили на hh.ru свыше 270 тыс. вакансий, что на 57% больше показателя аналогичного периода 2020 года. Наибольший прирост вакансий (+72% г/г) отмечен у ИП и микропредприятий (менее 15 сотрудников). У компаний малого бизнеса (от 15 до 100 сотрудников) число вакансий выросло на 51% г/г, у среднего бизнеса (от 100 до 250 сотрудников) - на 41% г/г.

Малый и средний бизнес в наиболее пострадавших от пандемии отраслях существенно увеличил количество публикуемых вакансий, что отражает завершение процесса восстановления найма персонала и умеренный оптимизм в отношении перспектив развития. Так, в начале весны 2021 года число вакансий от работодателей МСБ в отрасли "гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг" выросло на 58% (до 10 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в "искусстве, культуре, развлечениях" - на 56%, в "услугах для населения" - на 32% (до 6,2 тыс.), в "СМИ, маркетинге, рекламе, PR, дизайне" - на 20% (до 8,2 тыс.). В целом рост вакансий отмечается во всех отраслях малого и среднего бизнеса, за исключением сельского хозяйства (-14% г/г) и промышленного оборудования (-32% г/г).

Самый высокий рост открытых вакансий от МСБ зафиксирован в добывающей отрасли (+95% г/г), в образовательных учреждениях (+89% г/г), а также в лесной промышленности, деревообработке (+77% г/г). Отраслями, занимающими лидирующие позиции по активности в найме персонала весной 2021 года, как и в прошлом году, остаются ИТ - 21,3 тыс. вакансий (14,8 тыс. в начале весны 2020 года), строительство - 20,2 тыс. (18,8 тыс. в начале весны 2020 года), розничная торговля - 17,6 тыс. (14,3 тыс. в начале весны 2020 года).

Кроме того, рост наблюдается в вакансиях от МСБ для всех без исключения профобластей, в том числе попавших под сокращение или приостановку найма в период первой волны пандемии. Так, в профобласти "туризм, гостиницы, рестораны" число вакансий от МСБ выросло этой весной на 84% (до 17,5 тыс.). Наблюдается рост количества вакансий и для административного персонала - на 68% (до 22,4 тыс.), и для персонала спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты - на 72% (до 6,4 тыс.), и в сфере искусства и развлечений - на 61% (до 5,3 тыс.).

Характерная особенность

Характерной особенностью в найме персонала от работодателей МСБ, которая наблюдается со второго полугодия 2020 года и остается актуальной весной нынешнего года, является увеличение предложений работы молодым специалистам без опыта. Так, доля вакансий в марте 2021 года, в которых от соискателя не требуется опыт, за год выросла у ИП на 9 п. п. и составила 31%, у малого бизнеса - на 14 п. п., до 27%, а у среднего бизнеса - на 2 п. п., до 24%.

Медиана зарплатных предложений от работодателей МСБ в начале весны 2021 года выросла только у ИП и микробизнеса (на 6% г/г, до 47,5 тыс. рублей), у малого и среднего остается на уровне 45 тыс. рублей.