Экспортеры Москвы получили возможность подавать заявку на субсидии на сайте мэра

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московские компании-экспортеры получили возможность подавать заявку на гранты и субсидии в онлайн-формате на официальном портале мэра и правительства столицы. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр города Наталья Сергунина.

"Для удобства предпринимателей мы стараемся предусмотреть разные способы подачи заявок. Например, онлайн-заявки от экспортеров уже принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Теперь такая возможность появилась и на столичном портале mos.ru. Здесь тоже можно дистанционно отправить пакет документов и при необходимости дополнить либо скорректировать его", - сказала Сергунина, слова которой привел портал мэра и правительства Москвы.

Подать заявку можно в разделе "Организация бизнес" каталога услуг для бизнеса. Для этого юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю нужно авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. При заполнении заявки представителю компании необходимо выбрать, на какой вид поддержки экспортеров она претендует. Всего их шесть - пять субсидий и один грант. В зависимости от выбора пользователю останется заполнить соответствующие поля и прикрепить документы. После того как заявку отправят, в корпоративный кабинет организации будут поступать сообщения о ее статусе на каждом этапе рассмотрения.

Субсидии позволяют предпринимателям возместить до 12,5 млн рублей затрат, связанных с перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках. Сюда входят расходы на транспортировку, патентование, сертификацию и адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента. Также в 2020 году для для столичных компаний был введен экспортный кешбэк. По нему предприниматели могут получить грант в размере 10% от выручки по экспортным контрактам, но не более 50% от суммы налогов, уплаченных в бюджет города Москвы. При этом общая сумма экспортного кешбэка не может превышать 10 млн рублей.

"Субсидии и грант для экспортеров вошли в число наиболее востребованных бизнесом видов поддержки. В 2020 году компании получили финансовую поддержку на сумму около 500 млн рублей - в семь раз больше, чем в 2019 году", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, столичная цифровая экосистема позволяет предпринимателям получать все необходимые услуги и сервисы на едином ресурсе без необходимости посещать органы власти лично, собирать дополнительные документы и уточнять, в какое именно ведомство надо обратиться по тому или иному вопросу. По его словам, новые услуги помогут столичным экспортерам и сделают получение городских мер поддержки еще более доступным для бизнеса.