Корпорация МСП намерена стать медиатором при разногласиях бизнеса и органов контроля

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Корпорация МСП в своей стратегии ставит задачу медиации (посредничества) в урегулировании разногласий предпринимателей и органов контроля. Об этом сообщил во вторник глава корпорации Александр Исаевич в ходе обсуждения стратегии корпорации на 2021-2025 годы.

"Крайне сложной темой для всех предпринимателей является взаимодействие с органами контроля и надзора. Зачастую предприниматель нарушает те или иные требования, <...> потому что, например, меняются законы. Поэтому он имеет право на ошибку. В этом смысле мы должны помочь сформировать профилактику нарушений. <...> Мы здесь себе видим несколько направлений. Первое - это внедрение системы медиации с участием региональных инфраструктур поддержки, чтобы помочь в коммуникации с органами контроля и надзора", - сказал Исаевич.

Вторая часть, по его словам, предполагает развитие "зеркального реестра" проверок.

Механизм обратной связи, или "зеркальный реестр", запущен 15 октября 2019 года. Он позволяет бизнесу направлять в Генпрокуратуру РФ обратную связь о нарушениях, которые, по мнению предпринимателей, допущены при проведении проверок. Аналитические данные о нарушениях со стороны контрольных органов используются ими для совершенствования деятельности.