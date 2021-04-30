Эксперты: новая версия программы кредитования МСП повысит эффективность финансирования

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Скорректированная версия программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) под 7,25% поможет повысить эффективность финансирования. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.

По данным Корпорации МСП, Минэкономразвития РФ совместно с Минфином РФ, банками и бизнес-сообществом внесло на рассмотрение правительства предложения по модернизации программы льготного кредитования под 7,25% для субъектов МСП. Предлагается установить ставку субсидирования в размере 1% по кредитам от 200 млн рублей для микропредприятий, по кредитам от 500 млн рублей - для малых предприятий, а также для субъектов МСП из сферы строительства и сдачи имущества в аренду. Ранее эта ставка находилась на уровне 3,5% годовых для микро- и малых предприятий и 3% - для средних предприятий. Изменениями также предусмотрено сокращение сроков кредитного договора на оборотные цели с 3 лет до 1 года. Ведомство также предлагает для равномерного распределения средств по целям кредитования установить пропорцию 50/50 в соотношении доли инвестиционных кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств.

"Снижение ставки субсидирования до 1% может быть поддержано, поскольку снижает финансовую поддержку субъектов МСП, аффилированных с крупным бизнесом, и повышает эффективность использования льготных кредитов", - сказала Пронина. Вместе с тем, по ее мнению, граница стоимости кредитов, предоставляемых по ставке субсидирования 1% может быть повышена, что позволит увеличить объем предоставляемых кредитов.

Предлагаемая пропорция 50/50 в соотношении доли инвестиционных кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств "должна позволить достичь роста доли кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а этот показатель - один из основных в стратегии развития МСП до 2030 года", добавила эксперт.

Заведующая лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова подчеркнула, что усилия по программе "должны быть в большей степени сосредоточены на соответствии декларируемой ставки реальной". "Потому что, несмотря на заявленную низкую ставку субсидирования, реально получить по ней кредит было непросто. В целом программа льготного кредитования для МСП неплохая, и скорректированная версия решает ряд прежних проблем, не связанных с плоскостью величины ставки", - добавила она.

О программе

Программа кредитования была запущена в начале 2019 года и рассчитана на период 2021-2024 годов. Она создана для реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", куратором которого является первый вице-премьер России Андрей Белоусов. В 2019 и 2020 году по программе было заключено более 30 тыс. кредитных договоров на общую сумму 1,88 трлн рублей. По итогам первого квартала 2021 года к программе присоединились еще около 7,5 тыс. предприятий, которым было выдано более 423,3 млрд рублей кредитов. На возмещение льготной ставки по кредитам из государственного бюджета банкам было выделено более 50 млрд рублей.