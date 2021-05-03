Прием заявок на московскую субсидию на инжиниринг продлили до 1 июля

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Москвы продлили до 1 июля прием заявок на получение субсидии правительства столицы на инжиниринг, которой могут воспользоваться участники Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

Ранее планировалось, что заявочная кампания пройдет до 30 апреля.

"В столице до 1 июля продлили прием заявок на городскую субсидию на инжиниринг, предназначенную для участников Московского инновационного кластера", - говорится в сообщении.

Как отметила вице-мэр столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале, "за прошлый год участники кластера получили около 300 млн рублей субсидий на создание и модернизацию продукции". "В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок. А еще появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение", - сказала она.

Подробнее узнать о мере поддержки и подать заявку в электронной форме можно на сайте Московского инновационного кластера. По данным портала, начиная с этого года в случае неточности или неполноты информации предприниматели могут в течение 10 дней исправить заявку. Также сократилось количество документов, которые необходимо предоставить.

Субсидия позволяет компенсировать до 50% расходов на создание или модернизацию продукта. Возместить можно затраты на все этапы работ - разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, а также приобретение, монтаж и пусконаладку оборудования и средств измерений.

О Московском инновационном кластере

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам МИК доступны полезные сервисы и меры поддержки для развития технологичных проектов. Работу кластера курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с департаментом информационных технологий.