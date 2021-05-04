Большинство предпринимателей пострадавших отраслей знает о программе ФОТ 3.0

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Большинство предпринимателей пострадавших отраслей (80%) осведомлены о программе ФОТ 3.0, благодаря которой они могут получить кредит по льготной ставке. Об этом сообщается в исследовании компании Ifors Reseach, проведенном в апреле среди 500 предпринимателей средних, малых и микрокомпаний пострадавших отраслей, ведущих свою деятельность в России.

По данным аналитики, 80% предпринимателей пострадавших отраслей знают о том, что по программе ФОТ 3.0 с 9 марта по 1 июля 2021 года можно взять кредит по ставке 3%. Чуть больше половины (52%) предпринимателей из тех, кто знает о программе, планируют обращаться за получением кредита. 60% МСП хотели бы получить кредит по программе кредитования в размере до 100 млн рублей.

Топ-3 цели, на которые предприниматели, принявшие участие в исследовании, планирует направить кредитные средства: вложение денег в развитие бизнеса - 64%, погашение других кредитов (платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам) - 56%, выплата заработной платы сотрудникам - 44%.