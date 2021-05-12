Более 2 тыс. компаний МСП получили поручительства в I квартале 2021 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Число поручительств МСП региональными гарантийными организациями (РГО) за первый квартал 2021 года выросло на 29%. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

"За 1 квартал 2021 года РГО, являющимися участниками национальной гарантийной системы, было предоставлено более 2 тысяч поручительств малому и среднему бизнесу. Это на 29% больше, чем за 1 квартал 2020 года", - рассказали в пресс-службе.

Сумма поручительств, выданных за 1 квартал 2021 года, составила около 16 млрд рублей (плюс 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Среди предпринимателей, которые чаще всего обращались за поручительствами в РГО, лидируют компании сферы торговли (36%), сельского хозяйства (20%) и производственные компании (17%), а также предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере услуг (13%). Из крупнейших РГО больше всего поручительств выдали в г. Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Ростовской и Московской областях.

"В рамках разрабатываемой новой стратегии Корпорации МСП наш ключевой приоритет - это увеличение числа получателей поддержки. А один из важнейших элементов достижения этой цели - формирование качественной инфраструктуры в регионах. В этом смысле система РГО может и должна стать основой", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

За 1-й квартал 2021 года в рамках НГС было привлечено 123,5 млрд рублей консолидированного объема финансовой поддержки для развития компаний малого и среднего бизнеса (прирост на 38% по сравнению с 1 кварталом 2021 года). Предпринимателям при 4,4 тыс. сделок было выдано 44 млрд рублей гарантийной поддержки, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.