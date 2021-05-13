Востребованность московского сервиса по проверке вывески выросла на 105%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Востребованность московского онлайн-сервиса для предпринимателей "Проверь законность вывески" в январе-апреле текущего года выросла на 105% к аналогичному периоду 2020 года. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В январе-апреле 2021 года востребованность услуги выросла на 105% по отношению к аналогичному периоду 2020-го. В общей сложности сервисом, который начал работать в сентябре 2019 года, московские предприниматели воспользовались уже более 7,9 тыс. раз", - приводится в сообщении комментарий руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Сервис используют после регистрации в личном кабинете на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы" и указания ИНН в профиле. Вывески с нарушениями собраны в единую базу. Их можно найти по адресу установки. Также предприниматели могут воспользоваться подпиской на уведомления: если по адресу размещения конструкции выявят нарушение, сообщение об этом поступит на электронную почту.