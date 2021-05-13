Корпорация МСП поддержала переработчика стекольных отходов на 13,1 млн рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Компания "Проглас Груп" из города Бор в Нижегородской области получила поддержку на сумму 13,1 млн рублей от Региональной лизинговой компании, которая является дочерним обществом Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ). Об этом говорится в четверг в сообщении корпорации.

"Дочернее общество Корпорации МСП - Региональная лизинговая компания - предоставила ООО "Проглас Груп" (город Бор, Нижегородская область) поддержку на сумму 13,1 млн рублей для приобретения трех промышленных сепараторов и токарно-винторезного станка", - говорится в сообщении.

Как отметили в корпорации, новое оборудование позволит "Проглас Групп" нарастить объем выпуска продукции на 20% и выручку на 15-20%. Новые рабочие места откроют для 10 сотрудников. "Проглас Груп" входит в группу компаний "МагистральИнвест", занимающуюся сбором отходов стекла, их сортировкой и переработкой, а также изготовлением деревянной упаковки и оказанием услуг по вывозу ТКО. Производственные мощности компании располагаются в Нижегородской и Московской областях. В Коломне при поддержке корпорации построен комплекс по переработке отходов стекла.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, меры поддержки института развития помогут бизнесу реализовать как отдельные проекты, так и помочь вырастить бизнес.

"Корпорация МСП обладает широкой линейкой продуктов для оказания поддержки и помощи бизнесу, в числе которых финансовые, лизинговые, юридические, консультационные и ряд других мер. Пример предприятия "Проглас Груп" и ее материнской компании показывает, как можно эффективно использовать различные инструменты для создания дополнительных производственных мощностей, искать новых партнеров, повышать эффективность производства и выращивать бизнес. Корпорация продолжит тесно взаимодействовать с предпринимателями для тонкой настройки продуктовой линейки", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.