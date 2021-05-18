Бизнес Москвы получит более 100 млн рублей в виде субсидий и грантов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы одобрила 86 заявок на субсидии и гранты для малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 100 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Москва с каждым годом расширяет поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе финансовую. В этом году процедура подачи заявок была упрощена, чтобы увеличить число получателей помощи. По итогам первых комиссий было одобрено субсидий и грантов на 114,7 млн рублей", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Материальную поддержку получат представители МСП Москвы в рамках первой заявочной кампании текущего года, рассмотрение заявок продолжается. Так, экспортерам одобрили гранты на общую сумму 74,4 млн рублей. Компании могут получить кешбэк в размере 10% от выручки по экспортным контрактам, но не более 50% от суммы налогов, уплаченных в бюджет Москвы. При этом общая сумма экспортного кешбэка не может превышать 10 млн рублей. Еще четырем предприятиям одобрили субсидии для экспортеров на 1,3 млн рублей. Денежные средства компенсируют разные виды расходов при поставках за рубеж.

Предприятиям, работающим по франшизе, выделили субсидий на 25,8 млн рублей для компенсирования части затрат на коммунальные услуги или вознаграждение владельцу франшизы. Компании, продвигающие собственную продукцию через сервисы доставки еды, получат 1,8 млн рублей. Они смогут направить субсидию на компенсацию комиссии агрегатора за размещение продукции. Трем компаниям, работающим в приоритетной отрасли, одобрены заявки на сумму 3 млн рублей. Предприятия покроют затраты на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг.

"Резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера также воспользовались поддержкой города. Субсидии на общую сумму 5,3 млн рублей позволят компенсировать расходы на приобретение оборудования. Еще одна компания получит 700 тыс. рублей для возмещения затрат на комиссию при продвижении товаров на маркетплейсах. Помимо этого, московским предпринимателям компенсируют расходы на участие в выставке - им одобрены субсидии на сумму 2,45 млн рублей", - говорится в сообщении.

По итогам прошлого года субсидии и гранты на общую сумму более 3 млрд рублей получили более 3 тыс. предпринимателей. В 2021 году финансовую поддержку расширили, теперь бизнес может возместить расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу).