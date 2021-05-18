Корпорация МСП и "Магнит" подписали соглашение о взаимодействии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) и ретейлер "Магнит" заключили соглашение о взаимодействии, направленное на расширение доступа малого и среднего бизнеса из агропромышленного комплекса к полкам федеральной торговой сети. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Корпорации МСП.

"В разрабатываемой стратегии корпорации одна из основных задач - организация и расширение рынков сбыта произведенной продукции малым бизнесом в сфере АПК. В рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" наша приоритетная задача - обеспечение комфортного выхода сельскохозяйственных производителей на полки крупных ритейлеров. Соглашение даст возможность предпринимателям выйти на новые рынки сбыта и увеличить производство, а посетители магазинов смогут купить качественную фермерскую продукцию", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

По его словам, сейчас Корпорация МСП помогает малому бизнесу попасть на полки таких крупных ретейлеров как Х5 Retail Group, Метро Cash&Carry, группа компаний "Дикси", "ВкусВилл". Документ подразумевает проведение совместных бесплатных обучающих мероприятий Корпорации МСП и ретейлера, на которых предприниматели узнают, как в короткие сроки адаптироваться к требованиям, предъявляемым к поставщикам, и увеличить объемы производства.

Производителям сельскохозяйственной продукции также доступен комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров (совместный продукт Корпорации МСП и банков), который включает финансовые инструменты, такие как гранты Минсельхоза, гарантии Корпорации МСП, кредитные продукты МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП), Сбербанка, Россельхозбанка, а также лизинг сельхозтехники.