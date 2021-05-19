Корпорация МСП открыла прием заявок по программе "МСП: Акселератор социальных проектов"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) открыла прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов". Подать заявку можно до 15 июня, говорится в среду в сообщении Корпорации МСП.

"Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов". Это программа для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства. Для тех, у которых есть запрос на трансформацию социальной миссии в качественный бизнес-проект, на оптимизацию продукта, настройку каналов продаж, на расширение рынков сбыта и масштабирование своего бизнеса", - говорится в сообщении.

Заявки принимают от компаний МСП, ведущих деятельность не менее года в сфере социального предпринимательства, а также имеющих продажи своей продукции или услуг. Компания также должна иметь в штате минимум двух сотрудников на ключевых позициях. С кандидатами проведут онлайн-собеседование для отбора на стадию преакселерационного интенсива - первой части акселератора. В ней эксперты расскажут о программе и о том, как подготовить качественную презентацию бизнеса для участия в отборе в основную программу.

По результатам 50 лучших компаний смогут участвовать в основной акселерационной программе. Она пройдет в онлайн-формате в течение июля-августа. Завершающим мероприятием программы станет очный демо-день в Москве. В ходе него участники смогут встретить новых партнеров и заказчиков, презентовать свой проект перед экспертами, организаторами программы и потенциальными инвесторами.

"Акселератор будет полезен компаниям, занимающимся не просто бизнесом, но делом, решающим социально значимые задачи. Обучение и развитие потенциала компаний МСП - один из приоритетов Корпорации, нашедший свое отражение в нашей новой стратегии развития. Мы ежедневно получаем обратную связь от бизнес-сообщества, и мнение предпринимателей становится основой в том числе для разработки акселерационных программ. Вместе с лучшими экспертами мы поможем участникам программы правильно формировать цели, строить поэтапные планы достижения этих целей, а также эффективно использовать инструменты господдержки для получения максимального результата", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Участие в акселерационной программе бесплатное.