Власти Подмосковья планируют субсидировать 50% комиссии маркетплейсов для МСП региона

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Московской области готовы субсидировать 50% комиссии при вхождении малого и среднего бизнеса на маркетплейс. Мера поддержки начнет работать с 1 июля, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Мы посоветовались с нашими предпринимателями, пригласили крупных игроков, которые являются маркетплейсами. <...> Для того, чтобы зайти на эту площадку и встать на полку со своим товаром, необходимо заплатить комиссию. <...> Она сейчас составляет в среднем порядка 13-20%. <...> Мы готовы субсидировать 50% размера этой комиссии", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что субсидией можно будет воспользоваться как при вхождении в отечественные маркетплейсы, так и в международные.

"Очень рассчитываем, что данная мера поддержки будет востребована. Я также анонсирую ее запуск с 1 июля этого года", - добавила Зиновьева.

По ее словам, только порядка 6 тыс. производственных компаний малого и среднего бизнеса в регионе ранее пользовались услугами крупных электронных площадок.