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Глава Корпорации МСП заявил, что государство и бизнес научились работать в честном диалоге

Александр Исаевич также отметил, что сейчас с предпринимателями дорабатывается стратегия развития на ближайшие пять лет, где заложены новые финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнеса с учетом их запросов
Глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
Описание
Глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич
© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП, входит в группу ВЭБ.РФ) Александр Исаевич считает, что государство и бизнес научились работать вместе, быть в "постоянном честном диалоге друг с другом". Об этом он сообщил в своем поздравлении ко Дню российского предпринимательства, которое предоставила пресс-служба корпорации.

Исаевич пожелал всем тем, кто уже является предпринимателем, и тем, кто только задумывается о начале своего дела, "энергии, смелости идти вперед и добиваться самых амбициозных целей".

"А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы создавать комфортные условия для ведения бизнеса на всей территории страны. Сейчас мы с предпринимателями и регионами дорабатываем нашу стратегию развития на ближайшие пять лет, где заложены новые финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнеса с учетом их запросов. В самое ближайшее время ее представим", - отметил Исаевич.

День российского предпринимательства ежегодно отмечается 26 мая. Праздник был введен указом президента в 2007 году.

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