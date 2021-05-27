Меняя судьбы: как предприниматель разработал первые в РФ инвалидные коляски-вездеходы

Основатель первой в России компании по производству инвалидных колясок "Обсервер" Роман Аранин в интервью ТАСС рассказал, как его личная трагедия дала начало бизнесу по производству инвалидных колясок, а также можно ли на них без страха спускаться по ступенькам и посещать общественные пляжи

Выпускник Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков им. С.И. Грицаева Роман Аранин в 1990-е переехал в Калининград и открыл сеть магазинов сантехники и обоев, которые работают по сей день, а параллельно увлекался экстремальными видами спорта — виндсерфингом и полетами на параплане. "Началось все в 2004 году с неудачной подготовки к полету. Плохо рассчитал мощность мотора. Начал падать на высоковольтные провода, пытаясь уйти от них, нажал много газа, купол развернуло в обратную сторону за счет поворотного момента винта, и я упал с высоты около 30 метров. Очнулся, лежу на земле, рама двигателя переломила шею, бензин из него вытекает по спине. Я понимаю, что кроме того, что сломал позвоночник, могу еще и загореться. Но потом подбежали какие-то люди. Истории с инвалидными колясками, с производством или с покупкой, как правило, начинаются с плохой подготовки к полету", — вспоминает Аранин. На реабилитацию ушло $350 тыс. и пять лет, за которые Роман вновь научился разговаривать и частично управлять руками и пальцами. "Выживаемость с переломом четвертого шейного позвонка в России — 5%. К тому же под таких, как я, не существовало колясок — тело вообще не держит никак. Государство выдало мне электроколяску, с ней я поехал на море в Светлогорск, у нас там крутой спуск. Было под 25 градусов. Я был неопытный пользователь коляски, резко отпустил джойстик, вертикально сидел. Коляска осталась на месте, а я пошел в асфальт носом. Ощущения незабываемые. К счастью, со мной как раз был мой институтский друг Борис, который сейчас главный инженер "Обсервер". После этой истории мы начали думать, что с этим делать", — рассказал предприниматель. Ремонт колясок Друзья увидели, что на тот момент инвалиды чаще всего обращались в Фонд социального страхования с мелкими поломками своих колясок, как правило, китайского производства. Обычно вопрос решался покупкой новой коляски. Реальность была проста — приобрести комплектующие было сложно, а тот же "мотор-редуктор привезти в Россию было почти невозможно". "Мы поняли, что эту нишу нужно занимать, так как, начав сотрудничать с нашей мастерской, фонд мог бы экономить деньги и за счет этого помогать большему количеству нуждающихся. С одной стороны, это очень плохо, что мастерских не было, а с другой стороны, если посмотреть под другим углом, получается замечательная бизнес-возможность", — рассуждает Аранин. Деньги на мастерскую одолжили однокурсники друзей по летному училищу, "суммарно 10 тыс. евро", на которые в том же году запустили компанию "Обсервер". Параллельно Борис с Романом подмечали недостатки китайских колясок и учитывали их в своих планах по разработке собственных моделей колясок. "По статистике, на 2014 год государство закупало 10 тыс. электроколясок на всю Россию через Фонд социального страхования и выдавало их инвалидам, и абсолютно все эти коляски были импортные. Умножаем на стоимость, немецкая — 200 тыс. рублей, китайская — 70 тыс. рублей. Умножаем на 70 тыс. рублей — получается 700 млн рублей. Вы заплатили налоги, мы заплатили налоги — и это все ушло китайцам. И мы подумали, что пора начать разрабатывать отечественные модели", — говорит основатель компании. А вот уже в 2014 году предприниматели подали и защитили проект в Фонде региональных социальных программ "Наше будущее", учрежденном Вагитом Алекперовым (президент российской нефтяной компании "Лукойл", второй по объему нефтедобычи в России). Полученный заем 5 млн рублей позволил уже не делать коляски в гараже, а запустить полноценную мастерскую в Калининграде и также организовать большой склад с запчастями, российскими, китайскими и американскими, которые выбирали и о поставках которых договаривались весь первый год работы. После этого Борис и Роман уже официально смогли договориться о работе с Фондом социального страхования, который компенсировал ремонт колясок инвалидам, чтобы они могли обращаться в "Обсервер", а с полученными после ремонта документами возмещать эти средства.

Роман отмечает, что в начале пути руководствовался своим опытом из предыдущего бизнеса, но сейчас для начинающих предпринимателей есть акселератор. Это программа Корпорации МСП, которая занимается развитием малого и среднего предпринимательства для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, у которых есть запрос на трансформацию социальной миссии в качественный бизнес-проект, на оптимизацию продукта, настройку каналов продаж, на расширение рынков сбыта и масштабирование своего бизнеса. "Программа Корпорации МСП помогает социальным предпринимателям получить экспертный взгляд на свой бизнес, возможность масштабировать бизнес, разбор передовых методик управления проектами и, конечно, прямой доступ к актуальным мерам поддержки, в том числе и финансовой", — говорит бизнесмен. Разработка коляски-вездехода В конце 2015 года предприниматели решили запустить массовое производство колясок-вездеходов. Детали для них брали отовсюду: весь каркас коляски — трубы, подлокотники, спицы — из России, вилки на передние колеса заказывали в Китае, а джойстики, помогающие управлять коляской, и подушки для спинки коляски — из Америки. "Мы начали снимать пилотные модели в Светлогорске. Там фотограф загнал нас на лестницу, а коляска случайно для меня самого взяла и поехала по ступенькам. Там сверху на базу было установлено две дуги и моторчик и под подлокотником есть гироскоп, он постоянно отслеживает положение вместе с сиденьем в пространстве. Когда коляска пошла вниз, сиденье автоматически ушло назад, но я остался в том же горизонтальном положении, в котором и был. Это немного нервно сперва, потому что она идет под сумасшедшим углом, а ты не понимаешь, что все под контролем. Мы успели снять процесс спуска на видео, выложили в соцсети, и оно набрало 250 тыс. просмотров", — рассказал Аранин. Это стало поворотным моментом в истории компании. Роман не только смог улучшить качество своей жизни, создав коляску для себя, с помощью которой решал бытовые задачи и стал активно проводить время с детьми, но и подарить определенную свободу передвижения инвалидам, которые были заложниками своих домов без лифтов. "Благодаря вездеходу у нас пошли первые продажи — на русском рынке ничего подобного не было. Нами стали интересоваться и за границей. Один из первых заказов меня поразил: родственники одного парня из Аргентины после нашего видео на YouTube написали, что для сына, у которого даже голова не движется, надо разработать коляску, которая будет чем-то управляться. Мы сделали управление дыханием. Получается, четыре команды: сильный выдох — вперед, сильный вдох — назад, слабый выдох — направо, слабый вдох — налево. И он так управляет коляской уже несколько лет. Недавно ко мне на Facebook добавилась девушка. Я начинаю смотреть ее ленту и понимаю, что это его жена. Она прислала от него письмо с его первыми впечатлениями от нашей коляски. До этого 35-летнего парня всю жизнь катали, а сейчас он может сделать это сам. Это были сильные эмоции. Я продолжал листать ленту: свадьба, он в этой моей коляске, с трубочкой, в костюме, красивая женщина рядом. Проходит еще какое-то время, и я вижу, что у них рождается ребенок, и я понимаю, что наша трубочка и то, что он в нее дул, к этому ребенку имеют прямое отношение", — смеется Роман. К тому же новая высокотехнологическая коляска, по словам Аранина, открывала для инвалидов с травмой шейных позвонков новые возможности для досуга. С ней можно не только преодолевать ступеньки, но и ездить по дюнам и лесным тропам. Неограниченные возможности Многие модели Аранин делал, отталкиваясь от своих потребностей, а на практике получается, что это удобно всем. Например, так разрабатывалась функция вертикализации, когда тело устает от длительного сидения и можно менять позу. "На первой коляске, которую мы сделали, я сам ездил три года. Больше ни в одной фирме в мире генеральный директор не ездит и не испытывает свою коляску круглосуточно. На третий год у меня подлокотник отломился. Сели с инженерами, посмотрели, пластину сделали в два раза толще, и там те вырезы треугольные, которые были, на лазерной резке мы их просто убрали, и я продолжаю ее использовать. И мы бесконечно будем совершенствовать эти коляски, чтобы инвалиды сами голосовали за нас и говорили, что хотят коляску "Обсервер". Потому что все учтено, гарантия, бесплатный и быстрый ремонт, потому что 65% наших комплектующих — российские", — поделился основатель компании. Несмотря на признание в России и за рубежом, Роман отмечает, что со своей высокотехнологичной разработкой "Обсервер" мог охватывать только 10% от возможного рынка. 5% из них — инвалиды, которые имеют деньги и не задумываются, просто покупают, и другие 5% — это благотворительные фонды, которые покупают финальному пользователю. 90% — это закупки Фонда социального страхования, который покупал заграничные коляски по 8 тыс. евро потому, что они были сертифицированы. "Если у тебя нет сертификата от Росздравнадзора, который подтверждает, что эта коляска является медицинским изделием, то государство не имеет права ее покупать. А на тот момент они уже пошли по миру: в Австралию продали две, в Новую Зеландию — пять, в Бразилию — одну, в Аргентину — одну, а на всю Россию — только 25. Вездеходы приносили нам до 50 млн рублей в год при стоимости одной коляски от 300 тыс. рублей. Это те самые 10% российского рынка плюс 5–7% зарубежных заказов. Чтобы расшириться, надо было добавить в модельный ряд массовые коляски", — объясняет Роман. В 2016 году Роман с командой инженеров взялся за разработку неавтоматизированной модели коляски наподобие китайских, что государство закупало для инвалидов. Сертификат на нее получали два года, и обошлось это в 2,5 млн рублей на одну модель. А вот для получения сертификата для вездехода испытательного оборудования в России не было. Предприниматель отправил властям коммерческие предложения закупить это оборудование и поставить на заводе "Обсервер", но пока движения истории нет, и он решил расширять производство за счет массовых колясок. Строительство фабрики В 2018 году Аранин с командой технического отдела из 12 человек занял часть помещения своего строительного магазина, и к этому моменту оно уже не позволяло производить и хранить больше колясок. Поэтому было принято решение строить полноценную фабрику. С проектом фабрики команда Аранина подала заявку на участие в конкурсе социальных проектов, и Фонд развития промышленности Калининградской области выделил 80 млн на строительство. Еще 25 млн рублей ушло на станки и 20 млн рублей — на комплектующие.