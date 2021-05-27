Бизнес предложил составить список видов деятельности, которую можно вести в жилом фонде

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Перечень видов предпринимательской деятельности, которую можно вести в жилом фонде, нужно отразить в статье Жилищного кодекса о назначении жилого помещения. Такое мнение в четверг ТАСС высказали опрошенные эксперты и предприниматели.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила правительству снять ограничения на ведение малого бизнеса в жилых помещениях для индивидуальных предпринимателей, сообщило издание Газета.ru. По мнению Бессараб, для перевода из жилого фонда в нежилой бизнесу нужна правовая подготовка и юридическая подкованность. Тарифы на коммунальные платежи для таких помещений выше, чем для жилых, отметила она.

Согласно статье 17 Жилищного кодекса РФ, граждане, законно проживающие в жилом помещении, могут пользоваться им для профессиональной, либо индивидуальной предпринимательской деятельности. Но с оговоркой - если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Необходимость ограничений

"Считаю, что необходимо не вносить изменения, а конкретизировать статью 17 Жилищного кодекса РФ. Установить исчерпывающий перечень видов деятельности, которые можно вести в жилых помещениях, установить ограничения по этажности - не выше первого - второго этажей", - сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, президент НП "Ассоциация гостеприимства Тюменской области" Лариса Невидайло.

Глава экспертного центра при бизнес-омбудсмене РФ, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко в беседе с ТАСС отметил, что предпринимателям нужно разрешить вести деятельность в жилых помещениях. При этом, по его мнению, не стоит применять к бизнесу излишних ограничений. "Но, например, печатать бумаги на принтере можно, а вот химические производства размещать нельзя. Поэтому логичная история - надо проанализировать, какие виды деятельности вести нельзя, [например] шумные, вредные, мешающие нормальной жизни. Вот шить, например одежду по заказам можно ведь - все этим занимаются на дому. И после такого анализа установить соответствующие нормы. Так как формально найти помещение для бизнеса сложно, уже арендаторы шантажируют их [мелкий бизнес], чтобы дать разрешение. А вообще, сейчас перспективная идея - электронный адрес для бизнеса как адрес регистрации", - сказал он.

По словам омбудсмена по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, генерального директора центра охраны труда "НСС Консалт" Дмитрия Порочкина, нужна система норм и ограничений, если Госдума поддержит такое предложение. Она необходима, чтобы обозначить, какие сферы деятельности могут работать в жилых помещениях и при каких условиях.

"Такое решение потребует от государственного аппарата разработку определенных норм и правил. Например, нужно будет запретить размещать клубы или бары в здании, где плохая шумоизоляция. Также важно будет создать комиссию, которая бы контролировала соблюдение этих правил и разрешала споры между предпринимателям и жителями домов", - сказал гендиректор INPRO.digital, член генсовета "Деловой России" Виталий Арбузов, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба бизнес-объединения.

Это решение, по мнению Арбузова, должно расширять возможности предпринимателей и не ограничивать свободу жителей. "Возможно, стоит предложить бизнесменам, занимающимся социальной или общественно полезной деятельностью определенные льготы: например снизить цену на помещение для владельцев частных спортивных секций, детских садов", - предложил он.

Перевод жилого помещения в нежилой фонд

Перевод жилого помещения в нежилое стоит очень дорого, отметил Порочкин. Это долгий процесс, который осилит не каждый предприниматель, тем более в начале пути. "[Он] включает в себя цепочку взаимосвязанных шагов, каждый из которых, помимо обязательных материальных вложений, требует определенных навыков и знаний: перепланировка, проектирование, согласование, пошлины, ремонт, услуга профильных организаций и многое другое", - сказал он.

Генеральный директор ГК "Далпорт" Олег Николаев, напротив, считает, что особых сложностей нет, однако есть требования и запреты на перепланировку в домах, конструкция которых не допускает создание проемов для отдельного входа."И здесь важно не пустить процесс на самотек, чтобы жильцы не стали ненавидеть предпринимателя, как усложнившего им проживание соседа", - сказал он ТАСС.

Если инициативу поддержат, права жильцов вряд ли сильно будут ограничены, потому что "сегодня все первые и даже вторые этажи вполне себе доступны для перевода в нежилые помещения, что и происходит", считает совладелец МПЗ "Аскона" и ООО "Капитал" Николай Пальченко. "Изменится лишь то, что станут доступными для бизнеса третьи этажи и выше", - отметил он, добавив, что никто не откроет на них магазины и кафе.

"Отличная инициатива. Но она скорее техническая. Просто необходимо привести законодательство в соответствие с реалиями. <…> Вызывает только вопрос - а почему инициативу предложено распространить только на ИП и самозанятых. Организациям тоже можно. Например, ИП сдает помещение организации для торговли. Да и организация - собственник жилого дома - тоже должна иметь право вести там деятельность", - сказал ТАСС директор ООО "Пэм" Эдуард Каравашкин.