Новый мрамор и форма воды: как дизайнеры из России создают новые тренды в украшениях

Основательницы брендов украшений Recycle.object Полина Черповицкая и VODA Jewel Дарья Вологдина рассказали в интервью ТАСС, как запустить прибыльный экобизнес в Москве в пандемию, находясь на другом конце света, как украшения из переработанного пластика стали модными у миллениалов, а жемчужные нитки и украшения-трансформеры начинают носить мужчины.

Идея для производства украшений из переработанного пластика пришла архитектору Полине Черповицкой благодаря локдауну, который в апреле 2020 года настиг ее в отпуске в Бразилии. Ее бизнес по производству сувениров для музеев, которым она на тот момент занималась уже пять лет, встал на паузу на неопределенное время, и предпринимательница была вынуждена в срочном порядке решать, как переформатировать свой бизнес, чтобы он смог пережить карантин.

"Все музеи закрыли в один момент. Я тогда была в Бразилии и понимала, что еще долго не смогу вернуться в Москву, а на нашей подушке безопасности мы не продержимся. И даже если музеи откроются, то их заполняемость не будет прежней еще долго. На тот момент у меня была команда в Москве, цех и оборудование в аренде. В ситуации, когда я не могла вернуться на родину, вариантов было немного: либо все закрывать и увольнять сотрудников, либо придумывать что-то новое, находясь на другом конце света с разницей во времени шесть часов, и управлять процессом дистанционно", — вспоминает Полина.

Новый мрамор

"Я лежала на своей кровати, мучаясь от бессонницы, и понимала, что у меня больше нет работы, в мире царит хаос, а я трудоголик, и ничегонеделание сводит меня с ума. Сначала я пыталась воскресить наш музейный бизнес, сделала презентации, на что мне никогда не хватало времени, начала рассылать это все по музеям, но им, конечно же, было не до меня. И тогда я случайно вспомнила о сережках из переработанного пластика, которые сделала из обрезков заказа в прошлом году и взяла с собой", — рассказывает Черповицкая.

В середине 2019 года, до поездки в Бразилию и пандемии, крупный ретейлер заказывал компании Полины сувенирную продукцию из переработанного пластика. Тогда предпринимательница с энтузиазмом включилась в этот челлендж, стала читать про переработку и купила оборудование — шредер для измельчения пластика и пресс для изготовления листов для последующей формовки. Это, по ее воспоминаниям, обернулось "тремя месяцами ада", потому что не было понимания, как с этим работать, и много сырья ушло в утиль.

"Я думала, что просто порежем, спрессуем, нанесем на пластик логотип и сдадим. Но мы не понимали, какую нужно выставлять температуру при прессовании, у нас получались то толстые, то тонкие листы, их выгибало, они меняли цвет. В итоге мы 2 тыс. значков сдавали три месяца (в среднем у нас сейчас такой заказ занимает три — пять дней). Тогда мы сдали этот заказ, перекрестились и вернулись в свою привычную колею", — говорит предпринимательница.

Вспоминая этот опыт, Полина подумала, что если покрыть этот пластик смолой и грамотно обработать, то может получиться вполне достойно и бизнес можно переключить на производство экоаксессуаров.

Тогда все совпало — она собрала команду на видеокол и рассказала, что теперь они будут переориентироваться на производство украшений и открывать бренд Recycle.object.

"Был тренд на украшения-трансформеры, части которых можно менять. Мы сделали геометричные подвески в форме кругов и квадратов из переработанного пластика, которые можно надевать на основу из хирургической стали. Впаивать металл в пластик очень сложно, поэтому я максимально пыталась уйти от того, чтобы соединять его с металлом. К тому же если пластик в уши вставить, будет аллергия. Поэтому мы сделали конструктор на сайте, где из различных деталей можно было собрать эксклюзивный вариант, накупить себе разных подвесок и каждый день менять образ", — объясняет предпринимательница.

Все эскизы украшений она разрабатывала сама. Суммарно в запуск предпринимательница вложила около 600 тыс. из собственных средств. Многое для производства уже было в ее арсенале — цех, сотрудники и оборудование.

"Зеленый" запуск

Пластик сотрудникам Полины, которые работали в Москве, передали бесплатно студии 3D-печати, с которыми они сотрудничали по направлению музейных сувениров. Технологией, благодаря предыдущему опыту производства значков, мастера уже овладели. С помощью шредера пластик превращали в хлопья. Дальше использовали пресс, после которого получали листы — глянцевые с одной стороны и матовые с другой. Из них мастера вырезали детали украшений, а остатки кидали обратно в шредер, чтобы использовать снова. Таким образом организовали безотходное производство.

Пока мастера готовили первую партию украшений, Полина открыла предзаказ на сайте, который на скорую руку сделала на конструкторе. Люди внесли в первый же месяц больше 50 тыс. рублей (20 пар сережек) еще до того, как были сделаны первые украшения. Это позволило запустить производство и в процессе дорабатывать продукт.

В июне коллеги Полины стали отправлять первые заказы, но столкнулись с тем, что все украшения получаются разные: нельзя в точности повторить окрас переработанного пластика, как на фото с сайта. Поэтому решили делать расцветку белого и черного мрамора, что снижало погрешность, провели первым сережкам и подвескам фотосессию за 50 тыс. рублей и создали брендбук за 150 тыс рублей.

"В июне я вернулась в Москву и включилась в работу. Попросила по дружбе знакомую написать пресс-релиз и начала рассылать его всем известным мне редакторам глянца. Как ни странно, нам ответили все, к кому я обращалась. Статьи о нас вышли в Cosmopolitan, Elle, The Village, Wonderzine и других. Я не платила никому. Инвестировала только 60 тыс. рублей в месяц на таргетированную рекламу", — подчеркивает Черповицкая.

Уже через два месяца, в июле, бренд вышел на окупаемость. Дальше бренд начал работать с лидерами мнений. Сначала выбирали людей, которых Полина знала сама. Лучший наш опыт был с основательницей Periodica Press Варварой Веденеевой, у которой на тот момент было 60 тыс. подписчиков, и она привела Recycle.object 1 тыс. подписчиков и 50 заказов в первый же день.

Корпоративные заказы

"Работа с блогерами не всегда оправдывает вложения, и я не уверена, что она нам нужна. Мне больше нравится работать с корпоративными заказами. Тут все прозрачно — они платят деньги, мы делаем заказы, а потом еще и здорово продвигают нас, потому что они везде оставляют наш логотип. Так, после того, как о нас стали активно писать в медиа и я вернулась в Москву, к нам за мерчем обратились Reebok, Don't touch my skin, Davines, Beautyblender и "Мега". Мы ничего не делали для этого. Секрет прост — у нас не было конкуренции, мы были монополистами. Сейчас уже некоторые пытаются идти по нашим следам, но разрыв слишком большой — это год опыта и ошибок. Можно сделать копию, но ты никогда не будешь первым", — подчеркивает Черповицкая.

К тому же, отмечает основательница бренда, корпоративные заказчики полюбили Recycle.object еще и потому, что в случае с переработанным пластиком не нужно заказывать пробы из стали, которые в среднем стоят 50–100 тыс. рублей, так как уже есть готовые листы, которые они режут на слайсы с помощью лазера.

"Это наше большое преимущество для брендов, потому что они только прислали дизайн, и мы уже через два дня высылаем образцы. Так, например, на Новый год к ним пришли клиенты за универсальными корпоративными подарками без гендерной принадлежности. И мы сделали брелки-карабины. И в 2021 году мы решили продолжить идею лимитированных коллекций и выпустили к 14 февраля подвески-сердца с красно-синими вкраплениями. Отчасти благодаря им выручка в праздничный месяц составила 1 млн рублей. Затем музей Garage сделал заказ на украшения в лимитированной расцветке — черной с яркими вкраплениями", — делится предпринимательница.

В ближайших планах Полины — представить Recycle.object на полках крупнейшего онлайн-ретейлера украшений Poison Drop лимитированную коллекцию в цветах этого года по Pantone (международная система обозначения цветов, ежегодно объявляющая главные оттенки года — прим. ТАСС) — ярко-желтом и сером.

На Новый год выручка Recycle.object составила более 1 млн рублей. В обычные месяцы — 500-600 тыс. рублей. Реселлеры (их более 15 по России), среди которых — музей Garage, универмаг "Цветной" и "Золотое яблоко", — приносят 100–150 тыс. рублей ежемесячно.

"Одна из моих главных целей на ближайшие годы — нарастить объемы своего производства до таких масштабов, чтобы делать кроме украшений мебель для таких гигантов, как "Леруа Мерлен", и перерабатывать уже тонны пластика за год", — рассказывает предпринимательница.

Форма воды, или как украшения-манифесты ювелира из Тольятти завоевали любовь столичной публики

С ювелирным делом основательница бренда VODA Jewel Дарья Вологдина связала свою жизнь более 15 лет назад, окончив Высшую школу ювелирного дизайна — Школу Шароновых. Сразу основать собственный бизнес после вуза девушка не решилась и согласилась на приглашение крупной ювелирной компании поработать художником в штате, чтобы набраться производственной практики.

"Архитектура малых форм, ювелирное искусство — единственный язык, на котором я могу легко выражаться. Поэтому у меня никогда не было сомнения, чем заниматься, но после Школы дизайна я понимала, что мне не хватает производственной практики. Сперва мне нужно было изучить тиражи, массы, объемы, партии, ликвидные модели, почему они продаются, как работает рынок. Поэтому я уехала в Петербург и начала свой путь на крупном предприятии "Русские самоцветы". Я работала в экспериментальном цехе с молодой командой, где была возможность с внушительными бюджетами и из дорогих материалов — золота и бриллиантов — креативить, создавать авторские коллекции. Там за два года я изучила все процессы от и до и в 2016 году решила перебраться в Москву, уже полная решимости основать собственный бренд", — вспоминает Дарья.

В запуск VODA Jewel (название сложилось из первых букв ее имени и фамилии — Vologdina Daria — прим. ТАСС) предпринимательница инвестировала порядка 100 тыс. рублей из собственных средств. Эти деньги Дарья потратила на создание первой коллекции, закупку материалов (металла и камней) разработку фирменной упаковки, на лукбук, сайт, соцсети и гонорары мастеров на контрактном производстве.

"У меня оставались университетский верстак и личная бормашина. Для собственного производства нужен был большой бюджет. Я не стала искать инвесторов и решила своими силами начать, используя безопасную схему работы с контрактными производствами. Первой моей коллекцией стала Bon Appetit, где были броши-подвески и кольца в форме пирожных, мороженого, ягод. Они хорошо зашли — первый тираж 85 штук распродали за три месяца", — рассказывает Дарья.

В тот же год на творчество молодого дизайнера обратили внимание в музейной сфере. Первый заказ на сувенирную продукцию она получила от галереи "Центр искусств" на Волхонке, 15, под храмом Христа Спасителя, где собраны картины из частных коллекций — Айвазовского, Шишкина, Рериха и других.

"Мне предложили сделать для них коллекцию сувенирных украшений — брошей-фибул, колец, напоминающих о выставке. Мы печатали фрагменты этих картин в миниатюре на настоящих холстах и помещали их под линзу, под которой прочитывался рельеф этой картины, и эта миниатюра крепилась на подвижную шинку (основу кольца — прим. ТАСС). Оно могло быть и подвеской, и кольцом. Так в мое творчество начала проникать идея украшений-трансформеров, которые можно видоизменять с помощью несложных съемных деталей", — объясняет основательница бренда.

Коллекция хорошо продавалась и позволила начинающей предпринимательнице вернуть инвестиции уже через полгода. Позже к Вологдиной обратились за разработкой дизайна музейной продукции Art News Paper для Музея космонавтики и других музеев, также были проекты по созданию корпоративной продукции для Ginza Project, но в этот же момент модный бренд Sorry, I’m not, тоже предложивший партнерство, постепенно стал вытеснять музейную тему.

Мужские украшения

"Параллельно с музейной сувениркой я создавала украшения-трансформеры, образы с которыми публиковала в Instagram. На них обратил внимание бренд Sorry, I'm not, который представлял свою одежду на Неделях моды в Москве, — им нужны были аксессуары. На тот момент у нас в коллекции была металлическая дуга на переносицу, которая понравилась основателю бренда Никите Моисеенко. Он посмотрел мое портфолио и предложил создавать для них линию аксессуаров для подиума и шоурума", — рассказывает Вологдина.

В первой совместной коллекции, которая была представлена на Mercedes Benz Fashion Week, были дуги на нос, каффы для губ, ушей и на нос в виде мотылька, наладонные браслеты, которые надевались через палец. Таким образом, в 2016 году VODA Jewel стал первым брендом, создающим мужские подиумные украшения в России. Они продавались в шоуруме Sorry, I’m not.

"Россия потихоньку отходит от гендерных стереотипов. Мужские украшения были популярны с начала XX века, потом это резко стало значить что-то не то. Сейчас ситуация меняется, мужчины стали ухаживать за собой. Им так же хочется быть красивыми, стилизовать свои образы эффектными аксессуарами. Я вижу многих рэп-исполнителей, которые носят жемчужные нитки. От этого они не меняют ориентацию. Мы запустили линейку унисекс-украшений", — говорит Вологдина.

Во второй раз для показа в 2017 году Дарья использовала тему космоса и создала конусообразные металлические эльфийские уши и серьги-трансформеры.

Трансформеры

"Для меня чем безумнее идея, тем интереснее ее реализовывать. Трансформеры и конструктивизм выстрелили как раз в 2016 году, и мне удалось попасть в этот тренд. Мне очень важно, чтобы девушки менялись, потому что мир такой скоротечный и непостоянный, у нас все время меняется настроение и потребности. И каждый раз подбирать новые украшения не так интересно, нежели стать дизайнером для самой себя. Нужно подчеркнуть глаза — надеваешь серьги, хочешь акцент на свободный центр — колье. В этом и есть ДНК нашего бренда — "форма воды", которая подстраивается под нужную форму и обстоятельства", — объясняет Дарья.

Начав производить мужские украшения, Дарья поняла, что их также носят и девушки. Тогда, в 2017 году, на сайте они сделали раздел "Унисекс", который заполнили всем, что могут носить оба пола. К ним начали приходить пары, которые выбирали одно украшение на двоих, это стало своеобразной визитной карточкой бренда. Дарья отмечает, что практически все идеи украшений так и приходили к ней, вдохновленные самой жизнью и мыслями о том, как функционально вписать в нее украшения.

"Летом 2017 года я поехала кататься на каяке в Южную Америку. У меня были новые очки, которые я очень боялась поцарапать или уронить в воду. Тогда я придумала цепочку-трансформер, которая подходит на любую оправу, а вечером можно ее соединить и сделать длинное колье или обернуть два раза вокруг шеи, как чокер, и пойти на вечеринку или в ресторан. Сначала, конечно, только самые отчаянные фэшиониста решались ее носить, но к осени мы едва успевали пополнять запасы на складе — она понадобилась всем. Люксовые бренды стали запускать подобные цепочки для очков — как аксессуар. Я попала в актуальный момент, когда они были на пике. До сих пор это одна из самых продаваемых моделей", — говорит основательница бренда.

Пандемия

В пандемию VODA Jewel, как и многие их коллеги, съехали из всех шоурумов и перешли на онлайн-продажи. Первые два месяца локдауна были практически нулевые продажи. Подушки безопасности не было, поскольку все деньги вкладывали в новые модели. Предпринимательница признается: думала, что "все загнется". Тогда они начали усиливать онлайн-каналы продаж и распродавать запасы украшений, которые были.

Главное, что бренд поменял в пандемию, — это сервис. Дарья признается, что пока аудитория не миллионная, она сама читает все сообщения и благодарна за обратную связь, которая помогает улучшать сервис.

"Когда мы получаем конструктивную критику, то сразу подстраиваемся и исправляем. С развитием онлайн-сегмента проявилось много деталей, где-то мы дали больше информации о товарах, мы больше стали контактировать с покупателями. Мы взяли в штат курьера, запустили доставку с примеркой и выкупом на месте", — рассказывает Дарья.

Пандемия также показала, что все может работать на удаленке, курьер привозит ювелирам материал, и они изготавливают изделия в те же сроки и в тех же объемах. Также из дома работают бухгалтер, SMM-менеджер, таргетолог.

Летом бренд открыл трейд-ин (программа, по которой клиент компании может сдать старое изделие и получить новое со скидкой — прим. ТАСС), по которому можно переработать старые украшения в современные и актуальные. Благодаря этому VODA Jewel производит до 200 украшений в месяц.

Сейчас оборот компании в лучшие месяцы достигает до 1 млн рублей в месяц. В дальнейших планах развития у Дарьи - открыть в центре большое пространство с панорамными окнами, которое будет поделено на две части - шоурум и "открытую кухню", где на виду у гостей будут работать мастера-ювелиры и покупать украшения можно будет практически "из-под верстака". Для этого она планировала воспользоваться программой Корпорации МСП для поиска муниципальных помещений для бизнеса.

"Мне нравится большой выбор коммерческой недвижимости, который предоставляет корпорация для предпринимателей. Среди этого многообразия я рассчитываю найти то, которое позволит воплотить мою мечту о шоуруме", — поделилась основательница бренда.

Беседу вела Анна Садова