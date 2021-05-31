МСП Банк на 20% увеличил объем выданных кредитов по программе льготного кредитования

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) за пять месяцев текущего года выдал более 21 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования "1764" для малого и среднего бизнеса, что на 20% больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом в понедельник говорится в сообщении Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

"За пять месяцев 2021 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, вошел в число лидеров по объему предоставленных субъектам МСП кредитов по программе субсидирования Минэкономразвития РФ (программа "1764") по итогам мониторинга, проводимого министерством. По данным на 31 мая 2021 года МСП Банк выдал более 21 млрд рублей по льготной программе со ставкой не более 7,75% годовых, что на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года", - говорится в сообщении.

Число заключенных договоров выросло более чем в два раза - до 384. Наибольшей популярностью в МСП Банке кредиты по программе пользуются у предприятий в сферах услуг и промышленности (35% и 26% соответственно).

Активнее всего за кредитами обращаются микропредприятия, на их долю в текущем году пришлось более 60% всех кредитов. Также в портфеле банка присутствуют кредиты самозанятым, выданные по льготной программе.

"Промежуточные итоги Программы субсидирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Министерством экономического развития РФ, демонстрируют, что бизнес активно восстанавливается после пандемии, ищет новые пути развития и получает для реализации проектов льготные кредиты. Значительный рост кредитования - это позитивный знак восстановления российской экономики, важно, что правительство осознает потребности бизнеса и выделяет дополнительные субсидии, очередной дополнительный транш был предоставлен в апреле 2021 года", - приводятся в сообщении слова председателя набсовета МСП Банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.