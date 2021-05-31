Российские банки в 2021 году вдвое увеличили выдачу льготных кредитов по программе "1764"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Банки в РФ с января 2021 года по состоянию на конец мая удвоили выдачу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса по программе "1764" в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на проводимый мониторинг.

"На 26 мая 2021 года банками фактически выдано кредитов на общую сумму 624 млрд рублей, заключено кредитных договоров на сумму 678 млрд рублей. Это вдвое больше объема средств, выданных по программе за аналогичный период в 2020 году - он составил 303 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кредиты по данной программе выдает каждый третий банк, кредитующий субъекты малого и среднего бизнеса. В настоящий момент Минэкономразвития утвердило соглашения со 106 кредитным организациями. Так, 55 соглашений уже подписали банки, из них пять документов поставлены на учет в Федеральном казначействе, еще 51 соглашение находится на подписании в кредитных организациях.

"В совокупности все аккредитованные по программе банки обеспечивают почти 90% от общего объема кредитования МСП. Из 106 банков, отобранных для участия в программе, выдачи осуществляют 87 кредитных организаций. Лидерами по объему предоставления кредитов являются Сбербанк, ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП)", - говорится в сообщении.

Программу "1764" запустили в 2019 году, она рассчитана на период с 2021 по 2024 годы, установленный в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В апреле правительство выделило дополнительно 8 млрд рублей на покрытие недополученных банками доходов от реализации кредитов по льготной ставке. Таким образом, общий объем субсидий банкам составил 37,7 млрд рублей.