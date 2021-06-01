От детей к хипстерам: как перепрофилировать производство одежды в кризис

Руководитель компании Booboo Kids Дмитрий Александров рассказал ТАСС, как с закройщика на фабрике вырос до генерального директора бренда детской одежды, зачем вести бизнес в особой экономической зоне и как перепрофилировать производство в условиях пандемии

В 2014 году закройщик Дмитрий Александров работал на фабрике "Балтшвей", занимавшейся пошивом меховой продукции. К этому времени спрос на меховые изделия падал и дела у компании шли неважно. Тогда с директором компании они проанализировали спрос и поняли, что рынок одежды высокого качества для новорожденных растет. Дмитрий решил съездить в соседнюю Польшу, чтобы посмотреть, какие там есть ткани. "Я на своей машине поехал в польский город Лодзь, где есть целая улица трикотажа — там огромное количество фабрик, которые делают ткани для детской одежды высочайшего качества: тонкий и мягкий, подходящий под требования для детской одежды. Расцветок и рисунков тоже было много, потому что они используют очень дорогое красильное оборудование. Ни российское, ни китайское сырье, которым тогда был переполнен рынок, даже в сравнение не шло с пенье (самая качественная разновидность трикотажа, с длиной волокон пряжи не более 8 мм, благодаря чему ткань получается эластичной и мягкой — прим. ТАСС), который предлагали поляки. Вернувшись с образцами, бизнес-планом и примерной линейкой одежды, которую мы разработали с модельером, я пошел к собственникам фабрики с предложением инвестировать в новый проект Booboo Kids", — вспоминает предприниматель. Часть необходимого оборудования и сотрудников уже была, но инвестиции для открытия новой компании требовались немалые — около 6 млн рублей на ткани, специальные машинки, автоматизированную программу для создания лекал и аренду, но собственники фабрики охотно вложились в новый проект. "Мы закупили ткани в Польше, оборудовали цех 750 кв. м на окраине Калининграда под новое производство и сшили пробную партию боди и комбинезонов для малышей до года. Я нанял менеджера по продажам, с которым мы все это отсняли и упаковали в презентацию. Коллекция очень удачно попала в нишу качественной детской одежды для новорожденных из европейского сырья. Подобного продукта на российском рынке было немного, и мы уже к концу 2014 года нашли дистрибьютора в Москве, закупавшего у нас продукции на 3 млн рублей, которую мы партиями отшивали и отправляли в столицу каждый месяц", — рассказывает предприниматель.

Таким образом, год компания завершила с оборотом 8,8 млн рублей. А в 2014–2015 годах уже стала выходить на сетевые магазины детской одежды в Калининграде – "Ладошки", "Остров детства", "Сказка" и другие. Количество реализуемой одежды к этому времени достигло 25 тыс. единиц в месяц. Особая экономическая зона Еще до открытия компании, в 2006 году Калиниград причислили к особой экономической зоне (ОЭЗ). Изначально это было направлено на создание новых возможностей для развития региона и развитие конкурентоспособного собственного производства продукции и услуг. Для этого компаниям, имеющим статус резидентов экономической зоны Калининграда, предоставлялись налоговые и таможенные льготы. Также новый статус расширял возможности для привлечения зарубежного и российского капитала для развития области и, впоследствии, улучшения жизненного уровня населения. Но в 2016 году, когда в Калининграде поменялись условия для закупки сырья как для особой экономической зоны, у компании Александрова начались первые сложности. "При новых условиях на любой продукт, который содержит иностранное сырье в составе, нужно делать квоту и оплачивать либо при ввозе сюда, либо уже потом готовую продукцию при вывозе в Россию. Также при вывозе нужно заплатить таможенные пошлины и НДС, которые закладываются в финальную стоимость. У нас как получается: то, что из польского сырья, мы продаем на Калининград дешевле, чем на Россию, потому что туда просто добавляются эти 10% НДС и таможенная пошлина", - говорит Дмитрий. Поэтому Booboo Kids поменяли стратегию работы с регионами и стали отправлять товар только большими партиями, чтобы не растаможивать его отдельно на каждое юрлицо, чтобы сохранить издержки и при этом продолжили работать с польскими тканями. "Переходить на русские и узбекские ткани мы не хотели. Плотность их тканей — 180, а у польской, которую мы используем, плотность 150–160, она более мягкая и приятная, идеально подходит для детской одежды. Есть сертификат, в котором указано, что одежда для новорожденных — это 100-процентный хлопок обязательно, для детей чуть постарше можно использовать до 5% примесей — эластана либо полиэстера. Много производств в России и Узбекистане немножко врут, указывая 100% хлопка в составе, поэтому у них не покупаем", — объясняет Александров. Компания не стала уступать в качестве, но решила сократить помещение, в котором работали, до 475 кв. м, чтобы сэкономить на аренде почти вдвое. Также в компании решили расширить ассортимент детской одеждой до 152 см, добавили футболки и спортивные костюмы. Александров с менеджерами по продажам стали искать новые мелкие магазины для реализации своего товара в Калининграде. Все это помогло закрыть год с оборотом 12 млн рублей. В 2017 и 2018 годах выручка компании сократилась до 9 млн рублей. Проблемы развития По словам Дмитрия разнообразить линейку одежды и создать уникальные фасоны, которые бы отличали их от конкурентов сложно из-за кадровых проблем. "Найти в Калининграде хорошего модельера-конструктора очень сложно. Мы пытались посотрудничать с местным образовательным учреждением одним, оттуда пара человек приходили. Но в течение года учить их, как правильно делать лекала, у нас нет ресурса. Поэтому, как только у нас ушла последний модельер, это был 2018 год, я сам углубился в моделирование и теперь лекала делаю сам. На швею тоже никто не хочет учиться. У нас швеи все предпенсионного возраста. Несколько человек должны были уйти, но повышение пенсионного возраста было, поэтому еще работают. И если они уйдут, то из вариантов, кого брать, это либо также предпенсионный возраст, либо мигрантов. Молодые швеи не хотят работать сменами по 11 часов 2/2. Им проще работать на корпоративные или частные заказы", — рассказывает Дмитрий.