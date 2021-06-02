Глава "Опоры России" предложил вернуть популяризацию МСП в профильный нацпроект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин заявил о необходимости вернуть популяризацию предпринимательства в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Такое мнение он высказал в среду ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Учитывая, что в прошлом году закрылось почти 1 млн 100 тыс. предприятий, открылось 700 тыс., вернуться к финансированию либо вернуть финансирование - это популяризация. <…> Нужно вернуться к федеральному финансированию вместе с региональным бюджетом по популяризации. Это были различного рода форумы, социальная реклама, видеоконтент. Это все есть, только нужно вернуть федеральное финансирование и перезапустить уже с новыми опытом и смыслом", - сказал он.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включал в себя пять федеральных проектов. Куратором одного из них - "Популяризация предпринимательства" - был Калинин.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.