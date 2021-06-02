"Опора России" предложила изменить ставку по льготным кредитам МСП по программе "1764"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин предложил рассчитывать ставку по программе льготного кредитования для малых и средних предпринимателей (МСП) "1764" по схеме "ключевая ставка ЦБ РФ + 1,5%" вместо действующей сейчас - "ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75%". Такое мнение он высказал в среду ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С нового года ставка по льготным кредитам привязана к ставке ЦБ РФ: на 2,75 [процента] добавляешь, получаешь ставку по льготному кредиту по постановлению № 1764 (правительственная программа льготного кредитования для МСП - прим. ТАСС). Сейчас это 7,75 [процента], в начале года была 7,0 [процентов]. Если в июне ЦБ повысит [ключевую ставку] на 0,25 [п. п.], она уже будет 8%. <…> Мы считаем, что нужно изменять параметры вот этой льготной программы. К примеру, уменьшить - не 2,75 [процента] плюсом к ставке ЦБ, а, к примеру, 1,5 [процента]", - сказал он.

"Опора России" обсуждала свое предложение с Минэкономразвития РФ, отметил Калинин. По его словам, уже к осени текущего года необходимо понимать, какая программа будет в следующем году.

По данным мониторинга МЭР РФ, российские банки с января 2021 года по состоянию на конец мая удвоили выдачу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса по программе "1764" в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Так, на 26 мая 2021 года банками фактически выдано кредитов на общую сумму 624 млрд рублей, заключено кредитных договоров на сумму 678 млрд рублей. Это вдвое больше объема средств, выданных по программе за аналогичный период 2020 года. Он составил 303 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.