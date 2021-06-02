Кредитно-гарантийная поддержка позволила бизнесу увеличить доходы на 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Российские предприниматели, которые воспользовались кредитно-гарантийной поддержкой, смогли увеличить доходы на 15%. Об этом сообщил в среду глава Корпорации МСП Александр Исаевич на Российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По нашим оценкам, те, кто уже воспользовался кредитно-гарантийной поддержкой, смогли увеличить работников на 8%, свои доходы - на 15%. Своей задачей мы ставим поменять подход к механике получения гарантийной поддержки. Нам важно сформировать государственную клиентоориентированность", - сказал он. По его словам, задача - сформировать такой продукт, который будет понятен в предпринимателям и банкам.

Исаевич добавил, что к 2025 году объем финансовой поддержки бизнеса в рамках Национальной гарантийной системы достигнет более 2 трлн рублей, при этом изменение подхода "позволит увеличить охват на 40%".

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс и "Опора России".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.