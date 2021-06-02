Эксперт: малому предпринимательству в регионах необходима единая цифровая среда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Малый бизнес в регионах нуждается в единой цифровой среде, чтобы иметь те же возможности развить свой бизнес, что и в Москве. Такое мнение в среду на площадке Российского форума малого и среднего предпринимательства, проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), высказала директор департамента реализации специальных проектов Торгово-промышленной палаты России Юлия Шишкина.

"Главный вопрос - нужны деньги [на цифровизацию] и нужна единая цифровая среда, чтобы [предприниматели] понимали, что я там живу где-то в Томске, что у меня такие же возможности развить свой бизнес, как в Москве", - сказала она.

По словам Шишкиной, после внедрения государственных механизмов по цифровизации у предпринимателей не остается свободных денег, чтобы оцифровать собственный бизнес изнутри. Еще одна проблема - отсутствие кадров для развития процессов цифровизации. "Нанять какого-то высококлассного специалиста возможности нет, а кто-то даже их сотрудников должен обучить, чтобы они понимали, как дальше процессом цифровизации в принципе управлять. Поэтому у нас вот эти предприниматели - да, они понимают, цифровизация нужна, но даже если нужна, сразу возникает вопрос: "Сколько стоит, что я от этого получу и какая поддержка от государства - будет или нет", - отметила она.

По словам Шишкиной, в ТПП проводили исследование по стоимости интернета в регионах, цифры разнятся "в несколько раз". "Мы взяли предприятия - 15 человек и посмотрели - если в Воронеже 5 тыс. рублей в месяц подключение и последующая оплата, то Камчатка - 64 тыс., это первый месяц, потом последующая [плата] - 30 [тыс.]. Якутия - 32 [тыс.], то есть разброс по регионам колоссальный", - сказала она.

О форуме

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс и "Опора России". Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.