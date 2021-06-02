Глава Корпорации МСП заявил, что стратегия компании будет меняться под запросы бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Стратегия Корпорации МСП, которая сейчас формируется, будет меняться в зависимости от запросов бизнеса. Об этом заявил в среду ТАСС глава корпорации Александр Исаевич в кулуарах Российского форума малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Мы ее [стратегию] обсуждали на встречах с бизнесом в онлайн- и офлайн-форматах. Стратегия - не догма, это направление нашей работы. И она будет меняться, исходя из запросов бизнеса, запросов регионов", - сказал Исаевич.

Новая стратегия Корпорации МСП будет рассчитана на период до 2025 года.

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс и "Опора России". Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.