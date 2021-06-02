Глава КМСП пригласил бизнес Ярославской области к тестированию единой цифровой платформы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) Александр Исаевич пригласил предпринимательское сообщество Ярославской области к участию в тестировании единой цифровой платформы для бизнеса, которая начнет работу в тестовом режиме летом 2021 года. Об этом в среду говорится в сообщении Корпорации по итогам встречи Исаевича с главой региона Дмитрием Мироновым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Особое внимание мы уделяем доступности и востребованности предоставляемых корпорацией услуг и сервисов. Сформированные на основе запросов бизнеса и востребованные на различных этапах жизненного цикла компании услуги и сервисы будут доступны на единой цифровой платформе, которая в тестовом режиме заработает летом текущего года. Приглашаем бизнес-сообщество Ярославской области принять активное участие в тестировании и верификации данной платформы", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

По словам Миронова, Ярославская область заняла четвертое место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по объемам закупки крупнейшими поставщиками у субъектов МСП в прошлом году. Несмотря на пандемию коронавируса нового типа, объемы закупок у МСП возросли на 9,7% по итогам 2020 года в сравнении с предыдущим годом. За период 2016-2021 годов между 1 267 крупнейшими заказчиками и 2 576 субъектами МСП заключено 19 326 договоров на общую сумму 98,66 млрд рублей.

Как отметил Исаевич, главный приоритет КМСП, согласно новой стратегии, увеличение количества получателей поддержки, а главные бенефициары - бизнес и регионы. "Корпорация станет единым центром по координации работы региональной инфраструктуры поддержки, совместно с Минэкономразвития России обеспечит разработку и реализацию единых стандартов и подходов к поддержке предпринимателей как в режиме офлайн, так и онлайн", - сказал он. Для достижения целевых показателей к существующим зарекомендовавшим себя финансовым, гарантийным мерам поддержки введут новые механизмы, такие как краудфинансирование и факторинг, уточнил Исаевич.

"В ближайшей перспективе принятие ряда законодательных инициатив существенно расширит рынки сбыта в рамках доступа к закупкам крупнейших заказчиков. Будет усилена работа по встраиванию малого и среднего бизнеса в производственные цепочки, а также попадание продукции МСП на полки крупных федеральных ритейлеров. Совершенно новым направлением станет выявление экспортного потенциала МСП и акселерационные программы по выращиванию малых и средних компаний до выхода на внешние рынки", - сказал он.

На территории Ярославской области при поддержке Корпорации МСП сформировалась инфраструктура финансовой, консультационной и технологической поддержки предприятий из числа субъектов МСП. Так, в 2018 году создали Региональную лизинговую компанию Ярославской области (РЛК ЯО), одну из четырех в России, с объемом капитализации 2 млрд рублей. Общий объем оказанной поддержки бизнеса РЛК ЯО превысил 2,6 млрд рублей.

О платформе

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами". Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.