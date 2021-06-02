{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2021

Глава "Опоры России" считает, что малый бизнес катастрофически недокапитализирован

Как сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин, бизнесу необходимо инвестировать прибыль в собственные предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Малый бизнес в России катастрофически недокапитализирован, такое мнение в среду на площадке Российского форума малого и среднего предпринимательства, проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), высказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Малого бизнеса в России мало, и он катастрофически недокапитализирован. Нужно зарабатывать прибыль и капитализироваться, капитализироваться и еще раз капитализироваться. <…> Поэтому зарабатывайте прибыль и инвестируйте ее прежде всего в свои предприятия", - сказал он.

Если сравнивать малые предприятия РФ и Германии, то капитал, которым владеет российская компания, в разы меньше, нежели немецкой, уточнил Калинин.

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс и "Опора России". Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
Глава КМСП пригласил бизнес Ярославской области к тестированию единой цифровой платформы
Регион занял четвертое место в Центральном федеральном округе по объемам закупки крупнейшими поставщиками у субъектов МСП в прошлом году
Читать полностью