Глава "Опоры России" считает, что малый бизнес катастрофически недокапитализирован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Малый бизнес в России катастрофически недокапитализирован, такое мнение в среду на площадке Российского форума малого и среднего предпринимательства, проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), высказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Малого бизнеса в России мало, и он катастрофически недокапитализирован. Нужно зарабатывать прибыль и капитализироваться, капитализироваться и еще раз капитализироваться. <…> Поэтому зарабатывайте прибыль и инвестируйте ее прежде всего в свои предприятия", - сказал он.

Если сравнивать малые предприятия РФ и Германии, то капитал, которым владеет российская компания, в разы меньше, нежели немецкой, уточнил Калинин.

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс и "Опора России". Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.