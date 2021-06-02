Малый бизнес в России ускорил инвестиции в онлайн-торговлю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Представители российского малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавируса ускорили свои среднесрочные планы по инвестициям в онлайн-торговлю. Об этом сообщил в среду глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы видим, что кризис потребовал усиленного перехода на онлайн-торговлю, в том числе через маркетплесы. Малый бизнес вынужден очень быстро инвестировать в эту сферу, не откладывая на 5-7 лет, потому что если он этого не сделает, то потеряет свое дело", - сказал он на сессии "Перспективные рынки сбыта: электронные маркетплейсы, торговые сети, потребкооперации, туризм".

По его словам, . "Порог входа на экспортные рынки существенно снизился <...> через возможности маркетплесов, новую международную логистику", - указал Калинин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.