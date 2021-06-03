Институты развития РФ в сотрудничестве с X5 запустят дорожную карту для поддержки МСП

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Банк ДОМ.РФ и компания X5 Group запускают дорожную карту для развития малого и среднего предпринимательства. Об этом в четверг сообщается на сайте ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ, X5 Group, банк ДОМ.РФ и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) запускают дорожную карту для развития малого и среднего предпринимательства. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме главным управляющим директором по направлениям МСП и закупок ВЭБ.РФ Мариной Романовой и главным исполнительным директором Х5 Игорем Шехтерманом. Ранее такие соглашения были подписаны с ДОМ.РФ и Корпорацией МСП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество направлено на создание благоприятных условий для небольших розничных компаний и расширение каналов сбыта для продукции сельскохозяйственных кооперативов и фермеров. В частности, компании договорились утвердить специальные опции по кредитам ДОМ.РФ для субъектов МСП, являющихся поставщиками X5.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.