Корпорация МСП договорилась с Псковской областью о поддержке предпринимательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) Александр Исаевич договорились о сотрудничестве в сфере поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Стороны подписали соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении Корпорации.

"В рамках новой стратегии развития нашими главными бенефициарами станут предприниматели и регионы. Корпорация МСП станет единым центром по координации работы региональной инфраструктуры поддержки. Совместно с Минэкономразвития России мы разработаем и внедрим единые стандарты и подходы к поддержке предпринимателей. Это позволит наладить диалог бизнеса и власти на базе объектов инфраструктуры поддержки. При этом предприниматели получат возможность формирования мер, направленных на развитие МСП", - сказал Исаевич, комментарий которого приводится в сообщении.

Как уточнил Ведерников, благодаря соглашению малый и средний бизнес региона сможет получать меры поддержки в приоритетном порядке. Это в том числе льготное финансирование, помощь в цифровизации субъектов МСП и самозанятых, расширение условий для участия предпринимателей в госзакупках. Документ также позволит согласовать работу администрации и федеральных институтов поддержки предпринимательства, предоставлять более комплексные меры поддержки за счет формирования индивидуальных карт развития субъектов МСП.

"Важнейшей задачей для Корпорации МСП станет цифровизация мер поддержки в рамках Цифровой платформы МСП. Предприниматели благодаря сформированному цифровому профилю на основе автоматизированных сервисов будут в проактивном режиме получать предложения по мерам поддержки и решениям жизненных ситуаций, актуальных на каждом этапе развития компании. Летом мы запустим цифровую платформу в тестовом режиме. Приглашаем бизнес-сообщество Псковской области принять активное участие в тестировании и верификации данной платформы", - сказал Исаевич.

Соглашение направлено в том числе на развитие инструментов информирования бизнеса о требованиях контрольно-надзорных органов для профилактики нарушений и защиты интересов малого и среднего предпринимательства. Также в планах сотрудничество по развитию кооперации, сбыта и встраивания предпринимателей в цепочки поставок, в том числе в секторе АПК. В том числе планируется внедрение цифровой модели оценки (скоринг) потенциала предпринимателей к развитию с созданием цифровых профилей получателей поддержки.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.