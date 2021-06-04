Корпорация МСП ожидает заключения порядка 300 сделок по краудинвестингу до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) ожидает, что число заключенных сделок по краудинвестингу в 2021 году составит порядка 300. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Чтобы что-то популяризовать, нужно сделать, чтобы инструмент работал, [чтобы] за него было не стыдно, и у него было доверие. Доверие в данном случае по проектам, которые могут говорить сами за себя. Мы сделали более 100 проектов <…> за этот год, с суммами более 200 млн [в совокупности]. <…> Я думаю, в два, в три раза больше [будет сделок до конца года], это минимум", - сказал он.

Краудинвестинг - финансовый инструмент для привлечения средств в стартапы и малые предприятия от широкого круга микроинвесторов.

"Наша задача - уже следующим шагом простым русским языком объяснить разницу между кредитом [и краудинвестингом], преимущество или недостаток в рамках альтернативного микрофинансирования или привлечения инвестиций в основной капитал. Это сложная терминология, которую мы будем популяризовать. У нас есть уже запросы инвесторов на вхождение в эту нашу управляющую компанию. Нам нужно максимально простым языком действительно объяснить, что это за инструмент", - сказал Исаевич.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.