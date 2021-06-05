Песков: предложения Путина по поддержке МСП не станут большим грузом для бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Меры по поддержке малого бизнеса, которые президент России Владимир Путин озвучил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не станут большим грузом для бюджета. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС на полях форума.

"Точную сумму я вам назвать не могу. Безусловно, просчитывалась, - сказал Песков, отвечая на вопрос, просчитывалась ли стоимость предложенных мер. - Но это те меры, особенно меры поддержки, целый пакет, который был озвучен по поддержке МСП, малого и среднего предпринимательства, - это не большой груз для бюджета, это не относится к категории таких затратных мер".

По словам Пескова, "это именно меры, которые будут способны придать импульс для развития малого и среднего предпринимательства и облегчить работу МСП в очень сложных постковидных условиях".

Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ, предложил в 2021 году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). По его словам, планируется запустить зонтичное предоставление поручительств - Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. Президент РФ также заявил, что планируется сохранить льготы по страховым взносам для небольших компаний, которые были введены в 2020 году.

Глава государства также предложил запустить с 2022 года пилотный проект по плавному переходу компаний общественного питания с упрощенного на общий режим налогообложения. При этом предприятия с выручкой до 2 млрд рублей будут освобождены от уплаты НДС.

Помимо этого, Путин призвал освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля, а также предложил увеличить до 25% долю товаров, которые крупные компании и государственные заказчики покупают у малого бизнеса.